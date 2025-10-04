Siyonistlerin çoğunluğu Gazze Savaşı’nın bitmesini istiyor

El Cezire'ye göre, İsrail rejiminden bir siyasi kaynak, esirlerin geri getirilmesiyle ilgili görüşmelerin ilk aşamasına geçildiğini açıkladı. Kaynak, şu anda Gazze’de resmi bir ateşkes olmadığını, sadece saldırıların azaltıldığını belirtti.

İsrail müzakere heyetinin başkanı Drummer’ın, Amerikan yetkililer Witkoff ve Kushner ile görüşmeler yapacağı ifade edildi. Görüşmelerin birkaç gün süreceği ve haftalarca uzamayacağı belirtilirken, ABD Başkanı Trump’ın her iki tarafa da anlaşmaya varılması için baskı uyguladığı kaydedildi.

Öte yandan, İsrail rejiminin İç Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü’nün yaptığı ankete göre, Siyonistlerin yüzde 64’ü Gazze savaşının sona erme zamanının geldiğini düşünüyor. Yüzde 72’si ise Siyonist rejimin savaş yönetiminden memnun olmadığını ifade etti.

