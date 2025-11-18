Donald Trump- Prens Selman görüşmesi: Gündemde İran var

Fox News'a göre ABD Başkanı Donald Trump ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Beyaz Saray’da bir araya geldi.

Görüşmede Donald Trump, "Suudi Arabistan, ABD’ye 600 milyar dolar yatırım yapacak" dedi.

Suudi Veliaht Prensi de, "ABD ile İran arasında bir anlaşmaya varılması için elimizden geleni yapacağız. Tahran da anlaşmaya varmak istiyor." ifadesini kullandı.

Trump, Muhammed bin Selman ile Beyaz Saray'da yapacağı görüşme öncesi, ülkesinin Suudi Arabistan'a F-35 jetleri satacağını söylemişti.

Donald Trump "Bunu yapacağız. F-35 jetlerini satacağız. Müthiş bir müttefik oldular" dedi.