Pezeşkiyan: Diyalogdan yanayız

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed al Nahyan ile telefon görüşmesi yaptı.

Pezeşkiyan, bölge ülkelerinin ortak çabalarının barış ve istikrarın sağlanması açısından hayati önem taşıdığını belirterek, İslam ülkelerinin destekleyici tutumlarından dolayı şükranlarını sundu.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, komş ve İslam ülkeleriyle ilişkilerin güçlendirilmesini ülkenin dış politikanın temel stratejik önceliklerinden biri olduğunu belirtti.

ABD ve Siyonist rejimin İran halkına karşı yürüttüğü düşmanca politikalarını eleştiren Pezeşkiyan, İran’a 12 günlük savaşın dayatılması, kışkırtmalar ile tehditlerin barış ve istikrara hizmet etmediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı, İran’ın savaş peşinde olmadığını belirterek, “Ülkemiz hiçbir koşulda savaştan yana olmamıştır ve hiçbir taraf için de savaşı faydalı görmemektedir. Ancak ne yazık ki Batılı taraflar, diplomasiye ve uluslararası hukuka bağlı kalmak yerine gerginliği tırmandıran adımlar atmaktadır” diye konuştu.

“Her türlü saldırıya karşılık verilecektir”

İran’ın dış politikasının temelini “onurlu diploması” anlayışının oluşturduğunu vurgulayan Pezeşkiyan, “Ancak, İran topraklarına veya milletine yönelik her türlü saldırı, derhal ve kararlılıkla karşılık bulacaktır” açıklamasını yaptı.

Birleşik Arap Emirlikleri lideri de“BAE, bölge barışına katkı sağlayacak her türlü diplomatik sürece yapıcı biçimde katılmaya ve güven, istikrar ile sürdürülebilir kalkınma hedeflerine destek vermeye hazırdır” diye konuştu.