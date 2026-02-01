Pezeşkiyan, Mısırlı mevkidaşı ile bölgeyi görüştü

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Cumartesi akşamı Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile yaptığı telefon görüşmesinde, bölgedeki gerilimlerin azaltılması yönünde ve İran’a destek amacıyla İslam ülkelerinin sergilediği samimi, sorumlu ve kardeşçe çabalarından dolayı teşekkür ederek, İran’ın iç uyum ve dayanışmayı güçlendirmeye yönelik temel politikasına ve dış politika çerçevesinde komşu ve İslam ülkeleriyle dostane ilişkilerin pekiştirilmesi ve geliştirilmesi yönündeki sürekli çabalarına vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ve Siyonist rejimin düşmanlıkları ve husumeti tırmandırma, savaş yaratma ve dayatma, baskı ve yaptırımlar uygulama ve nihayetinde İran içinde doğrudan kargaşa ve huzursuzlukları kışkırtma yönündeki eylem ve girişimlerine işaret ederek, İran’ın hiçbir şekilde savaş peşinde olmadığını ve olmayacağını belirterek, savaşın ne İran’ın, ne ABD’nin ne de bölgenin yararına olacağına derinden inandıklarını ifade etti.

İran’ın, eşit konumdan, tehditten uzak ve onurlu bir diplomasinin izlenmesi ve diplomatik süreçlerin oluşturulmasının gerekliliği üzerinde durduğunu vurgulayan Pezeşkiyan, görüşmelerin sakin ve yapıcı bir ortamda şekillenmesi gerektiğini söyledi.

İran için meselelerin diplomasi yoluyla çözümünün her zaman savaşa öncelikli olduğunu belirten Pezeşkiyan, karşı tarafın da tehdit ve zor kullanarak İran’ı müzakereye zorlamanın mümkün olmadığını anlamış olmasını umut ettiklerini ifade etti.

Bununla birlikte, İran topraklarına yönelik her türlü saldırı veya ihlalin kararlı ve güçlü bir karşılıkla yanıtlanacağını belirten Pezeşkiyan, buna rağmen İran’ın sorunların çözümünü diplomasi yoluyla sürdürmeye devam ettiğini vurguladı.

Telefon görüşmesinde Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi de Pezeşkiyan ile görüşmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kadim ve tarihi İran halkı ile bölgedeki tüm milletler için barış, istikrar ve güvenlik temennisinde bulundu ve sorunların çözümü için askeri bir yolun bulunmadığını ifade etti.

Mısır Cumhurbaşkanı, her türlü gerilim ve çatışma artışının yalnızca İran için değil, tüm bölge için olumsuz sonuçlar doğuracağını belirterek, Mısır’ın gerilimi azaltma yönündeki çabalarını sürdüreceğini ve sorunların çözümü ile bölgesel istikrarın güçlendirilmesi yolundaki diplomatik girişimleri desteklemeye ve bunlara katkı sağlamaya hazır olduğunu açıkladı.