TGB ve CKD’den direnen İran'a destek: Minab meleklerinin kanı Netanyahu'nun ellerinde!

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in şehadeti ve Minab kentindeki bir kız ilkokulunda 168 çocuğun yaşamını yitirdiği saldırılar üzerine Türkiye Gençlik Birliği (TGB) ve Cumhuriyet Kadınları Derneği (CKD) üyeleri taziye ve dayanışma için bir araya geldi. Ellerinde çocuk çantaları, defterler ve oyuncaklarla konsolosluk önüne gelen gruplar, ABD ve İsrail’in bölgedeki varlığına tepki göstererek Türkiye’deki üslerin kapatılması talebini yineledi. TGB Genel Başkanı Kayahan Çetin ve CKD GYK Üyesi Zeynep Ses, yaptıkları açıklamalarda İran halkının ve liderliğinin yanında olduklarını ilan ettiler.

‘İRAN’IN SAVUNMASI TÜRKİYE’NİN SAVUNMASIDIR’

TGB Genel Başkanı Kayahan Çetin’in açıklamasının tamamı şu şekilde:

“Türkiye Gençlik Birliği ve Cumhuriyet Kadınları Derneği olarak İran İslam Cumhuriyeti’nin bu haklı savaşında, bu cesur direnişinde yanlarında olduğumuzu ilan etmek üzere İran İstanbul Başkonsolosluğu’nun önünde buluştuk. Başta İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamaney ve Minab’ta ABD ve İsrail’in kız ilkokuluna yaptığı canice saldırıda katledilen 168 kardeşimiz olmak üzere kardeş İran’ın şehitlerini anmak ve yürekten dayanışma duygularımızı iletmek üzere buradayız.

Buraya daha hayatlarının henüz başında, cani ABD ve İsrail bombalarıyla küçücük mezarlara girmek zorunda kalan kardeşlerimizin masum ve temiz hatırasını bizlere hatırlatacak eşyalarla geldik. Sırtlarına taktıkları çantalarıyla, beslenme çantalarıyla, belki sarılarak uyudukları ayıcıklarla, defterleriyle, kalemleriyle, kitaplarıyla... Düşünün; bir sabah kızınızı soğuk bir kış gününde iyice sarıp sarmalayıp, atkısını, montunu giydirip, kahvaltısını ettirip okula gönderiyorsunuz ve ABD-İsrail canilerinin bir talimatıyla çocuğunuz bir daha geri dönmüyor. Çantası, defteri kana bulanıyor.

Soruyoruz, o ekranlarda ‘İran-ABD savaşında tarafsız kalalım, İran da şöyle böyle’ diye anlatıp duranlara: Siz ABD ve İsrail’in bu coğrafyanın çocuklarını istedikleri zaman tek bir düğmeye basıp katledebilmesini kabul ediyor musunuz, hazmedebiliyor musunuz? Kimdir çocuklarımızı katleden? Cevabını mertçe verebiliyor musunuz? Filistin’in, Gazze’nin, Tahran’ın, Minab’ın çocuklarını katleden aynı kanlı eller: Epstein Koalisyonu, ABD ve İsrail. Kendi ülkelerinde çocuklara sapkınca uzanan elleri, bu coğrafyada çocuklarımızı öldürüyor.”

‘VUR İRAN VUR, ARKANDAYIZ!’

“Buraya şehitlerimizi anmaya, acımızı paylaşıp güce çevirmeye geldik. Ama kimseye yalvarmaya, “aman dünya bu sesi duyun” diye ağıt yakmaya gelmedik. Liderlerimizin, askerlerimizin, bizim Mehmetçiğimizin, İran’ın Rehberinin, çocuklarımızın kanı ellerinde olan bu emperyalist-siyonist canavara karşı mücadelesinde kardeş İran’a: “Vur İran vur, arkandayız” demeye geldik. Bölgemize hançer gibi saplanmış o ABD casus yuvalarını dağıtan füzelerinin arkasındayız, Tel Aviv’de MOSSAD karargahlarını darma duman eden füzelerinin arkasındayız.

Türk Milleti arkanda, İslam dünyası arkanda, tüm dünyada insanlık cephesi arkanda! Vur İran, vur! Siyonizm bu dilden anlar, Amerika bu dille yola gelir. Bu savaşı başlatan, Hitler’in çizmelerini giyen Trump ve soykırımcı Netanyahu pişman olacaklar, oldular bile. Trump İran’ın yönetimini değiştireceğiz diye başladı bu saldırıya, savaşın sonunda göreceğiz kimin rejimi değişmiş, kimin yönetimi değişmiş! ABD bayrağına sarılı tabutlar Washington’a gittikçe, ABD üsleri yerle bir oldukça Trump bu kanlı savaşının arkasında duramayacak. “Önce Amerika” diye gelip İsrail uğruna, Amerikan halkını da karşısına alarak açtığı bu savaşın bedelini ödeyecek.”

‘İRAN BU SAVAŞTAN GALİP ÇIKACAK’

“Adımız gibi biliyoruz, İran bu savaştan galip çıkacak. Çünkü savaşlar sadece teknolojiyle, uçak gemisiyle kazanılmaz. İran’da teknoloji de var ama esas Firdevsileri var, Sadi Şirazileri var, Hayyamları var, “Merg ber Amerika, Merg ber İsrail” diye kenetlenen milleti var, kadim ve derin medeniyeti var, en önemlisi de hepimize ders olan tavrıyla kendisini şehadette ve cesarette İran halkıyla eşitleyen şehit rehberi Seyyid Ali Hamaney’i var.

Ailesiyle birlikte, kendi konutunda, düşmandan saklanmayan, görevinin başında şehit olan bir lideri var. O liderin şehadetinin ateşlediği, her gece bütün tehditlere rağmen sokakları dolduran İran milleti var. İran devletine ve milletine güveniyoruz. Çünkü İran’ın savunması Türkiye’nin savunmasıdır. İran’a saldırı Türkiye’ye saldırıdır. İran nereyi vuruyor? Güney Kıbrıs’taki ABD/İngiliz üsleri vuruluyor, İsrail vuruluyor, Doğu Akdeniz’de karşımıza dikilen ABD-İsrail-Yunanistan koalisyonunu vuruyor İran!”

‘İNCİRLİK VE KÜRECİK ÜSLERİNE EL KONSUN’

“Dün ajanslardaydı: Trump ayrılıkçı bölücü örgütleri birleştirip İran’ın üzerine sürme, İran’ın batısında bir kukla Kürdistan kurma peşinde. PJAK gibi piyonlarını hazırlıyor. İran Türkiye’mizi bölmeyi amaçlayan İkinci İsrail projesiyle savaşıyor! Doğu Akdeniz’e, Batı Asya’ya yığılan silahlar, yığınaklar İran’ın üzerine çullanmış, Türkiye’ye namlusunu çevirmiş. Tüm bu gerçeklere rağmen birileri Türkiye ile İran’ı birbirine kışkırtma görevinde. Her türlü NATO’cu provakasyonla, laf oyunlarıyla görevlerini yapıyorlar.

İran Türkiye’nin düşmanlarını hedef alıyor. Avcunuzu yalarsınız, İran ve Türkiye’yi birbirine kırdırmaya değil sizin, ağababalarınız ABD ve İsrail’in, CIA ve MOSSAD’ın gücü yetmez, yetmeyecek! Son olarak bu savaşta tarafız, İran’ın haklı direnişinin tarafındayız. Artık uykudan uyanalım, Trump masallarıyla, NATO ninnileriyle kimse uyutmaya kalkmasın bizi. Topraklarımızdaki İncirlik üssü, ABD’nin Çekiç Güç’ten 15 Temmuz’a kadar ülkemize ve bölgemize her türlü karanlık operasyonunun merkezidir. İncirlik’ten kalkan uçaklar GKRY üzerinden İsrail’e silah taşımıştır.

Kürecik Radar Üssü, topraklarımızda NATO bayrağı altında İsrail adına İran’ı gözlemektedir. Neymiş, Kürecik’e gelen istihbaratlar NATO müttefikleriyle paylaşılıyormuş İsrail ile değil. ABD, İsrail ile birlikte savaşa girecek ama bu istihbaratları paylaşmayacak öyle mi? Aklımızla alay etmeyi bırakın. Konya’daki NATO üssünden kalkan AWACS uçakları İran’ı gözetliyor, istihbarat topluyor. Buna izin verilemez. Bunlar bağrımıza saplanmış hançerlerdir. Bu hançerleri çıkarıp atalım, komşumuza komşuluk görevimizi, kardeşimize kardeşlik görevimizi ancak böyle yaparız. İncirlik ve Kürecik üslerine derhal el konsun, TSK’nın tam denetimi altına alınsın.”

‘İRAN, BOYUN EĞMEYENLERİN ÜLKESİDİR’

CKD GYK Üyesi Zeynep Ses ise açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Biz, Cumhuriyet Kadınları Derneği olarak, dost ve kardeş ülke İran İslam Cumhuriyeti’ne karşı, Amerikan emperyalizmi ve siyonist İsrail tarafından başlatılan hain ve kanlı saldırıları şiddetle kınıyoruz ve lanetliyoruz. Tarihin hiçbir döneminde mazlum bir milletin bağımsızlığına, egemenliğine ve onuruna saygı duymamış Batılı hegemonlar, kanlı yüzlerini bugün İran topraklarından gösteriyorlar. Ancak bu sefer sert kayaya çarptılar. Çünkü İran, boyun eğmeyenlerin ülkesidir. Binlerce yıllık tarihi boyunca nice işgalciyi topraklarında boğmuş, nice zalimi kapısından eli boş döndürmüş bir milletin devletidir İran…

Amerikan emperyalizmi ve İsrail siyonizmi, eceli gelen bir canavarın son çırpınışlarıyla İran’a saldırmaktadır. Ortadoğu’da yeni haritalar çizebileceğini, milletleri mezhepçi ve etnik temelde bölebileceğini, İslam coğrafyasını birbirine düşürebileceğini zannetmektedir. Ama yanılmaktadır! İran toprakları, emperyalizme, sonunu getirecek ölümcül darbelerin indirildiği yer olmaktadır. Bugün İran, yalnızca kendi sınırlarını değil, tüm Batı Asya’nın onurunu, bağımsızlığını ve geleceğini savunmaktadır. İran’ın direnişi, Filistin’in direnişidir. İran’ın direnişi, Suriye’nin, Lübnan’ın, Irak’ın direnişidir. İran’ın direnişi Türkiye’nin direnişidir.”

‘KAHRAMAN İRAN MİLLETİNİN ASİL ANALARINA SESLENİYORUZ’

“Bizler, bir asır önce, topraklarını işgal eden zengin devletleri Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde dize getirerek emperyalizme karşı tarihte ilk zaferi elde etmiş Türk milletinin kadınları olarak, İran’daki kız kardeşlerimize ve kadın erkek tüm İran halkına, verdikleri mücadelede dayanışma duygularımızı iletiyoruz. Direnişiniz direnişimizdir; şehitleriniz şehitlerimizdir; zaferiniz zaferimiz olacaktır.

Kahraman İran milletinin asil analarına sesleniyoruz. Ne mutlu size ki, tarihin bu döneminde en yiğit evlatlar sizlerin bağrından doğmaktadır. Ne mutlu size ki çocuklarınıza, torunlarınıza vatan sevgisini, bağımsızlık tutkusunu, emperyalizme karşı duruşu öğretmek en çok size nasip olmaktadır. Evlatlarınızla ne kadar gurur duysanız azdır. Çelikten iradeleri, sarsılmaz inançları, tükenmez cesaretleriyle o evlatları, İran’ın analarını kim yenebilir?”

‘SAVAŞLARI ÖLMEKTEN KORKMAYANLAR KAZANIR’

“İran İslam Cumhuriyeti’nin faziletli, bilge ve kahraman lideri Ayetullah Ali Hamaney, bütün insanlık için canını ortaya koymuş, ömrünü İslam’ın izzetine, Müslümanların birliğine ve emperyalizme karşı mücadeleye adamış büyük bir liderdir. Bu büyük insan, İran milleti kadar, Türk milletinin ve bütün insanlığın şehididir. Onun izinden giden İran milleti aynı kararlılıkla, aynı inançla, aynı cesaretle direnişi sürdürmektedir.

Çıkarcıların, bencillerin, zenginlikten ve kandan sarhoş olanların yönettiği ABD emperyalizmi ve İsrail siyonizmi tarihin çöplüğünde boğulmaktadır. İran milleti kazanmaktadır, çünkü en büyük yöneticisinden en sade yurttaşına kadar her bir ferdi ölüme meydan okuma cesareti göstermektedir. Savaşları ölmekten korkmayanlar kazanır! Artık emperyalizm ve Siyonizm açısından yolun sonu görünmektedir. Mazlum milletlerin direnişi her geçen gün daha da güçlenmekte, bilinçle, tecrübeyle, akılla, kudretle bilenmekte ve daha da kitleselleşmektedir. Emperyalizm kesin yenilgiye artık çok yakındır.”

‘EY BATICI STK'LAR! HAYDİ ÖZGÜRLÜKTEN KONUŞUN’

“Buradan bir de emperyalist Batıya tapınan “demokrasi ve özgürlük pazarlayıcısı”, “çağdaşlık budalası” sivil toplum kuruluşlarına sesleniyoruz: İşte İran’ın Minab kentinde ABD-İsrail saldırılarının hedefinde bir kız ilkokulu… 150’den fazla ölü… ABD-İsrail’in savaşın daha en başında hedef alıp öldürdüğü kız çocukları… İşte Lamerd ilçesinde hedef alınan bir spor salonu… Çoğu kadın voleybolcu olmak üzere onlarca sivil ölü… Ey Batıcı Se-Te-Ka’lar! Haydi demokrasiden, özgürlükten, çağdaşlıktan konuşun! Konuşun haydi!

Kadınlar olarak bizler, savaşların en büyük mağdurlarıyız. Ama aynı zamanda emperyalizme karşı direnişin, barışın, adaletin ve bağımsızlığın da en güçlü neferleriyiz. Bu yüzden yüreklerimiz bugün İranlı kız kardeşlerimizle birlikte atıyor. Irak’tan, Suriye’den, Filistin’den, Lübnan’dan, Yemen’den ve Türkiye’den milyonlar olarak bugün, İran’ın zaferi için dua ediyoruz. Zafer, emperyalist ve Siyonist zalimlerle savaşan İran halkının ve tüm mazlumların olacaktır. Şafak, İran’ın zaferiyle sökecek ve tüm Batı Asya’yı aydınlatacaktır.