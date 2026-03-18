Erakçi: Hürmüz Boğazı için savaş sonrası yeni protokol gerekli

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, El Cezire televizyonuna verdiği röportajda Hürmüz Boğazı’nın durumu ve gemi geçişleri için yeni mekanizmalar oluşturulması gerektiğini değerlendirdi.

Erakçi, Hürmüz Boğazı’nın stratejik önemine dikkat çekerek, bu yolun İran’ın hemen yanında bulunduğunu ve İran’ın düşmanlarının bu boğazı kullanmasına izin vermeyeceğini söyledi.

Boğaz çevresinde devam eden çatışmalara da değinen Erakçi, mevcut güvenlik durumunun birçok ülke ve gemi için endişe yarattığını ifade etti.

Savaşın ardından Hürmüz Boğazı için yeni bir düzenleme hazırlanması gerektiğini vurgulayan Erakçi, “Bu yolda barışçıl geçişlerin kalıcı şekilde ve belirli kurallar çerçevesinde sağlanması için gerekli adımlar atılmalı ve İran ile bölge ülkelerinin çıkarları gözetilmelidir.” dedi.

Erakçi ayrıca savaş sonrasında atılması gereken ilk adımlardan birinin Hürmüz Boğazı için yeni bir protokol oluşturmak olduğunu belirterek, bu sürecin boğazın iki yakasında bulunan ülkeler arasında yürütülmesi gerektiğini söyledi.