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19 Mar 2026 07:20

İrevani: Bahreyn İran’a tazminat ödemeli

İrevani: Bahreyn İran’a tazminat ödemeli

İran’ın BM Daimi Temsilcisi Emir Said İrevani, Bahreyn’in ABD ve İsrail’e İran’a saldırı için topraklarını kullandırdığını belirterek bunun uluslararası hukukun ihlali olduğunu ve Manama’nın Tahran’a tazminat ödemesi gerektiğini söyledi.

İran’ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Emir Said İrevani, BM Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi Başkanı’na gönderdiği mektupta Bahreyn’i İran’a yönelik saldırılara destek vermekle suçladı.

İrevani mektubunda, Bahreyn’in ABD ve İsrail’e İran’a saldırı düzenlemek için kendi topraklarını kullanma izni verdiğini belirterek bunun uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu ifade etti.

İranlı diplomat, bu durumun Bahreyn’i Tahran karşısında doğrudan sorumlu kıldığını ve İran’ın uğradığı zararlar nedeniyle tazminat ödenmesi gerektiğini vurguladı.

İrevani ayrıca ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yeni bir saldırı başlattığını, bu saldırıların İran’daki sivil altyapıyı hedef aldığını ve çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine yol açtığını belirtti.

İran’ın söz konusu saldırılara karşılık olarak İsrail ve bölgedeki ABD üslerini hedef alan “Gerçek Vaat 4” operasyonunu başlattığını ve operasyonun devam ettiğini ifade etti.

News ID 1935339
Azar MAHDAVAN

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