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19 Mar 2026 07:26

Moskova’dan Buşehr Nükleer Santrali saldırısına kınama

Moskova’dan Buşehr Nükleer Santrali saldırısına kınama

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İran’daki Buşehr Nükleer Santrali’ne yönelik füze saldırısını “sorumsuz ve kabul edilemez” olarak nitelendirerek uluslararası toplumu bu saldırıyı kınamaya çağırdı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova’nın İran’daki Buşehr Nükleer Santrali’ne yönelik füze saldırısını şiddetle kınadığını açıkladı.

Çarşamba günü yaptığı açıklamada Zaharova, Rusya’nın söz konusu saldırıyı son derece sorumsuz ve tamamen kabul edilemez bulduğunu belirtti.

Zaharova, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile uluslararası toplumun da bu saldırıyı kararlı bir şekilde kınamasını beklediklerini ifade etti.

Rus sözcü ayrıca bölgedeki krizlerin askeri yöntemlerle değil, diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Zaharova, Hürmüz Boğazı’ndaki deniz güvenliği ve seyrüseferle ilgili sorunların da mutlaka diplomatik yollar ve müzakere masası üzerinden ele alınması gerektiğini söyledi.

News ID 1935340
Azar MAHDAVAN

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