İran: ABD’nin deniz haydutluğuna karşılık verme hakkımız var

İran’ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Emir Said İrevani, António Guterres ve BM Güvenlik Konseyi'ne gönderdiği mektupta, İran’ın ABD’nin eylemlerine karşılık verme hakkı olduğunu bildirdi.

İrevani mektubunda, “İran İslam Cumhuriyeti, bu saldırgan eylemleri ve devlet destekli deniz haydutluğunu en güçlü şekilde kınamakta ve kesin bir biçimde reddetmektedir.” ifadelerini kullandı.

ABD’nin bu yasa dışı eylemlerinin tüm sonuçlarından tam ve tartışmasız uluslararası sorumluluk taşıdığını belirten İrevani, bu sonuçların uluslararası seyrüsefer, deniz güvenliği ile bölgesel ve küresel barış ve güvenlik üzerinde ciddi etkiler doğurduğunu vurguladı.

İran temsilcisi, “İran İslam Cumhuriyeti, uluslararası hukuk çerçevesinde bu küstah eylemlere karşı koyma konusunda tam hakka sahiptir.” dedi.

İrevani ayrıca, Güvenlik Konseyi’nden bu “saldırgan eylemleri” en güçlü ifadelerle kınamasını, tek taraflı zorlayıcı önlemlerin yasa dışı niteliğini ve bunların Birleşmiş Milletler Şartı ile uluslararası hukukla açık çelişkisini reddetmesini istedi.

Son olarak, ABD’den bu tür yasa dışı eylemleri derhal durdurmasını ve el konulan tüm gemi, yük ve varlıkları koşulsuz olarak serbest bırakmasını talep etti.