İran’dan BM’ye çağrı: ABD, "Toska" gemisini derhal serbest bırakmalı

İran’ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Amir Said İravani, salı günü yerel saatle BM Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi Başkanı'na gönderdiği mektupta, ABD’nin İran’a karşı uluslararası hukuku ihlal eden eylemlerinin sürdüğünü belirtti. Bu kapsamda İran ticari gemilerinin kasıtlı olarak hedef alındığını vurguladı.

İravani, 19 Nisan 2026’da Umman Denizi açıklarında ABD askeri güçlerinin İran’a ait “Toska” isimli ticari gemiye yasa dışı ve düşmanca bir saldırı düzenlediğini ifade etti. Bu saldırının mürettebatın ve ailelerinin hayatını tehlikeye atan zorlayıcı ve korkutucu yöntemlerle gerçekleştirildiğini belirtti.

İranlı diplomat, söz konusu eylemin sivil bir gemiye yönelik olması nedeniyle uluslararası hukukun temel ilkelerinin, özellikle de saldırı yasağının açık bir ihlali olduğunu vurguladı. Mürettebat ve ailelerine yönelik psikolojik baskının da olayın ciddiyetini artırdığını belirten İravani, bu tür davranışların deniz haydutluğu niteliği taşıdığını ve küresel deniz güvenliğini ciddi şekilde tehdit ettiğini söyledi.

İravani ayrıca bu eylemin 8 Nisan 2026 tarihli ateşkesin açık ihlali olduğunu ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 3314 sayılı kararına göre saldırı eylemi olarak değerlendirildiğini ifade etti. Bu durumun bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliği ciddi şekilde tehdit ettiğini de sözlerine ekledi.

İran’ın bu eylemi en sert şekilde kınadığını belirten İravani, BM’den ve özellikle Güvenlik Konseyi ile Genel Sekreter’den açık ve kararlı bir tutum almasını istedi. Ayrıca ABD’nin sorumlularının hesap vermesinin sağlanması ve gemi, mürettebat ile olaydan etkilenen herkesin derhal ve koşulsuz serbest bırakılması çağrısında bulundu.

İravani, söz konusu mektubun Güvenlik Konseyi’nin resmi belgesi olarak kayda geçirilip dağıtılmasını da talep etti.