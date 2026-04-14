İran 5 ülkeden tazminat ödemesini talep etti

İran’ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Emir Said İrevani, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin dönem başkanına gönderdiği mektupta, Bahreyn, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün’ün uluslararası sorumluluklarını ihlal ettiğini belirterek bu ülkelerden tazminat talep etti.

İrevani mektubunda, söz konusu ülkelerin, topraklarının İran’a yönelik saldırılarda kullanılması için izin vererek veya bazı durumlarda bu saldırılara doğrudan katılarak, 14 Aralık 1974 tarihli BM Genel Kurulu’nun 3314 sayılı saldırı tanımı kararını ihlal ettiklerini ifade etti.

İranlı temsilci, bu beş ülkenin uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmediğini ve bu nedenle “uluslararası sorumluluklarının kesinleştiğini” vurguladı. İrevani, söz konusu devletlerin, İran’a verdikleri tüm zararlar için “tam tazminat ödemekle yükümlü olduklarını” belirterek şunları kaydetti:

“Bu ülkeler, işledikleri uluslararası hukuka aykırı fiiller sonucu İran’a verdikleri maddi ve manevi tüm zararları tamamen telafi etmeli ve gerekli tazminatı ödemelidir.”