Ayetullah Hamaney'den 'namaz' mesajı

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Mücteba Hamaney kaleme aldığı mesajda, namaz meselesinin önemine dikkati çekti.

Mesajda, “Namazın ikamesi ve özellikle 'Namaz Toplantıları’nın düzenlenmesi, 1991’in başından itibaren mücahid âlim, Kur’an üstadı ve etkili bir tebliğci olan Hacıülislamü’l-Müslimin Karati’nin öncülüğünde, ilmi ve toplumsal gayretlerle hayata geçirilmiş, zaruri ve elzem adımlardan biri olmuştur.” ifadesine yer verildi.

Namazı Cenab-ı Hakk’ın en güzel ve en büyük nimetlerinden biri olarak tanımlayan Ayetullah Hamaney, “Namaz farizesi, yalnızca bireysel bir mükellefiyet değildir; Kur’an öğretisine göre namazı ikame etmek, salihlerin yönetiminin ilk meyvesi ve işaretidir” dedi.

Ayetullah Hamaney, namazın İran milletinin günümüzdeki mücadele meydanlarında kazandığı cihat, fetih ve zaferin en büyük dayanağı olduğunu belirtti.

33. Ulusal Namaz Toplantısı bugün Meşhed kentindeki Hazreti İmam Rıza (a.s) Türbesi’nde başladı.