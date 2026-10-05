Pezeşkiyan: Ekonomik savaşta düşmanın hedeflerine izin vermedik

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, dün (Pazar) akşamı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Hükümet, özel koşulları yönetmek için yeni bir düzenlemeye geçti” dedi.

Pezeşkiyan, düşmanın son aylardaki planının, İran halkı üzerinde baskı oluşturmak amacıyla ülkenin hayati damarlarını kesmek olduğunu belirtti.

Ekonomik baskının arttığını ifade eden Pezeşkiyan, halkın desteği ve hükümetin aldığı tedbirler sayesinde ekonomik savaşta düşmanın hedeflerine ulaşmasına izin verilmediğini kaydetti.