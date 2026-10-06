Pezeşkiyan’dan Hindistan ile ticari ilişkileri geliştirme vurgusu

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Hindistan’ın yeni Tahran Büyükelçisi Vişveş Negi’nin güven mektubunu kabul ettiği törende, iki ülke arasındaki tarihi, köklü ve dostane ilişkilere dikkat çekerek, Hindistan’a gerçekleştirdiği son ziyaret sırasında varılan anlaşma ve mutabakatların takip edilerek hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Pezeşkiyan, Hindistan ziyaretinde bu ülkenin üst düzey yetkilileri tarafından sıcak karşılandığını belirterek, ziyaret sırasında kapsamlı ve yapıcı görüşmeler gerçekleştirildiğini ve iki ülke arasında önemli mutabakatlara varıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı, söz konusu mutabakatların en kısa sürede uygulama aşamasına geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

İki ülkenin BRICS çerçevesindeki işbirliğine de değinen Pezeşkiyan, özellikle ekonomik işbirliği ve çok taraflılığın güçlendirilmesi alanlarında varılan mutabakatların daha ciddi şekilde takip edilmesi ve geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

Hindistan Başbakanı’nın İran-Hindistan Ortak Ekonomik Komisyonu’nun mümkün olan en kısa sürede toplanması yönündeki vurgusuna dikkat çeken Pezeşkiyan, komisyonun hızlı bir şekilde toplanarak ticari, ekonomik ve finansal işbirliğinin geliştirilmesine yönelik çeşitli yolların ele alınması gerektiğini söyledi.

Pezeşkiyan, ortak ekonomik komisyon çerçevesinde İran ve Hindistan’ın stratejik ve uzun vadeli işbirliği için bir yol haritası oluşturabileceğini belirterek, mevcut potansiyelin hayata geçirilmesi için belirli uygulama mekanizmalarının oluşturulması gerektiğini ifade etti.

İran Cumhurbaşkanı, İran-Hindistan ilişkilerinin ikili ve bölgesel boyutlarda geliştirilmesinin önemine dikkat çekerek, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin yalnızca İran ve Hindistan’ın değil, bölgesel barış, istikrar ve güvenliğin de yararına olacağını söyledi.

İran’ın Hindistan ile her alanda uzun vadeli ilişkiler ve işbirliği geliştirmek istediğini belirten Pezeşkiyan, iki ülke arasındaki tarihi bağların bu işbirliğinin derinleştirilmesi ve genişletilmesi için önemli bir zemin oluşturduğunu kaydetti.

Pezeşkiyan ayrıca iki ülkenin diplomatik temsilciliklerinin Tahran ile Yeni Delhi arasındaki ilişkilerin ilerletilmesindeki rolüne değinerek, büyükelçilerin ilişkilerin geliştirilmesi ve derinleştirilmesinde önemli sorumluluklar üstlenebileceğini, etkileşimin kolaylaştırılması, anlaşmaların takip edilmesi ve işbirliği potansiyelinin harekete geçirilmesine katkı sağlayabileceğini söyledi.

Hindistan’ın yeni Tahran Büyükelçisi de Pezeşkiyan’ın Hindistan ziyaretine değinerek, bu ziyaretin iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönemin kapısını açacağını söyledi. Büyükelçi, üstlendiği görevi İran ile Hindistan arasındaki ticari ilişkileri artırma ve derinleştirme hedefi doğrultusunda yürüteceğini belirtti.

Büyükelçi ayrıca İran’daki çalışma arkadaşlarıyla işbirliği içinde iki ülke arasındaki ticaret hacmini artırmayı ve İran-Hindistan ekonomik ve ticari ilişkilerindeki mevcut potansiyeli daha etkin şekilde kullanmayı umduğunu ifade etti.