Pezeşkiyan: Hürmüz Boğazı bölgesel ve küresel güvenlikte özel bir konuma sahip

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Dünya Denizcilik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Hürmüz Boğazı’nın dünyanın en önemli deniz geçiş noktalarından biri olduğunu ve bölgesel ve küresel güvenlikte özel bir konuma sahip bulunduğunu söyledi.

Pezeşkiyan, denizin İran için yalnızca bir su alanı olmadığını; ülkenin tarihi, kimliği ve yaşamının bir parçası ve bugün ile gelecek açısından önemli bir kaynak olduğunu ifade etti.

Denizlerin daha iyi tanınması, yeni teknolojilerin geliştirilmesi, denizcilik güvenliğinin artırılması, deniz enerjisi potansiyelinden yararlanılması ve deniz ekosistemlerinin korunmasının ülkenin ve gelecek nesillerin geleceğine yatırım anlamına geldiğini belirten Pezeşkiyan, hükümetin de altyapıyı geliştirmesi, bürokratik engelleri azaltması ve özel sektör ile halkın katılımını kolaylaştırması gerektiğini vurguladı.

Hürmüz Boğazı’nın bölgesel ve küresel güvenlik ile ekonomideki özel konumuna dikkat çeken Pezeşkiyan, Fars Körfezi ve buradaki deniz yollarında kalıcı güvenliğin bölge ülkelerinin işbirliği ve sorumluluk üstlenmesine bağlı olduğunu söyledi.

Pezeşkiyan ayrıca, geçtiğimiz yıl denizlerdeki güçlü varlığın, ülkenin hayati ticaret ve ulaşım hatlarının kesintiye uğramaması için görev yapan denizcilerin çabalarının göstergesi olduğunu belirterek, hükümet, özel sektör ve güvenliği sağlayan güçler arasındaki koordinasyonun mevcut engellerin aşılmasını sağlayabileceğini ifade etti.