Pezeşkiyan: İran-Tayland ilişkileri her alanda geliştirilmeli

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Tayland’ın yeni Tahran Büyükelçisi Sik Nopthaisong’un güven mektubunu kabul ettiği törende, büyükelçinin görev süresinin iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlaması temennisinde bulundu.

Pezeşkiyan, “Görevinizin İran’daki varlığınız ve sorumluluğunuzla birlikte iki ülke arasındaki ilişkilerin ve işbirliğinin her alanda daha da geliştirilmesine zemin hazırlamasını umuyoruz” dedi.

İran ile Tayland arasında ilişkilerin geliştirilmesi için geniş imkanların bulunduğunu belirten Pezeşkiyan, iki ülke arasındaki ilişkilerin özellikle ekonomi, bilim ve teknoloji alanlarında daha da ilerletilebileceğini söyledi. Pezeşkiyan, tarihsel bağlara dikkat çekerek iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilebileceğini ifade etti.

İran Cumhurbaşkanı, Tahran’ın Tayland ile farklı alanlarda ilişkileri geliştirmeye hazır olduğunu belirterek, bu işbirliğinin sonuçta her iki ülkenin de yararına olacağını vurguladı.

Büyükelçilerin ülkeler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesindeki rolüne de değinen Pezeşkiyan, büyükelçilerin ticari ilişkileri oluşturup kolaylaştırmak, halklar arasındaki etkileşimi güçlendirmek ve iki ülkenin kapasite ve imkanlarının paylaşılmasına zemin hazırlamak gibi önemli görevleri bulunduğunu söyledi.

Tayland’ın yeni Büyükelçisi Sik Nopthaisong da İran’da görev yapmaktan onur duyduğunu belirterek, “Büyük bir medeniyete sahip İran topraklarına gelmekten ve görevime bu ülkede başlamaktan büyük gurur duyuyorum” dedi.

Nopthaisong, Tayland Kralı, Başbakanı ve Dışişleri Bakanı tarafından iki ülke arasındaki mevcut dostane ve anlayışa dayalı ilişkileri daha da geliştirmek üzere görevlendirildiğini söyledi.

Tayland Kralı’nın iyi dileklerini Pezeşkiyan’a ileten Nopthaisong, İran ile Tayland arasındaki ilişkilerin binlerce yıl öncesine, Pers İmparatorluğu dönemine uzanan tarihi bir geçmişe sahip olduğunu belirtti. Büyükelçi, bu tarihsel süreci devam ettirmek ve iki ülke ilişkilerini daha da geliştirmek için çalışacaklarını ifade etti.

Nopthaisong ayrıca Pezeşkiyan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’ndaki konuşmasından etkilendiğini belirterek, “Tayland’ın zor koşullarda İran halkının yanında duracağını ve İran halkıyla dayanışmasını ilan ettiğini” söyledi.

Tayland’ın yeni Büyükelçisi, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılmasını en önemli görevlerinden biri olarak nitelendirerek, bu hedefin gerçekleştirilmesi için tüm imkanlarını kullanacağını vurguladı.