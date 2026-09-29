Pezeşkiyan ve Mirziyoyev’den işbirliği vurgusu

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev telefon görüştü. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin ve işbirliğinin mevcut durumu ile münasebetlerin geliştirilmesi ve derinleştirilmesine yönelik atılacak adımlar ele alındı.

İran ile Özbekistan arasındaki dostane ve kardeşçe ilişkilere vurgu yapan Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, “Ortak çaba ve güçlü bir iradeyle iki ülke arasındaki ilişkileri daha da derinleştirmemiz, iki milletin bağları ise farklı alanlarda genişletmemiz zaruridir” dedi.

Pezeşkiyan, İran’ın dış politikasında bölge ve komşu ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesinin stratejik bir öneme sahip olduğuna dikkat çekerek, “Özellikle dost ve müttefik ülkelerle ilişkilerin genişletilmesi, Tahran’ın dış politikasının temel öncelikleri arasındadır. Bu doğrultuda, Özbekistan ile ilişkilerimizin seviyesini her zamankinden daha ileri bir noktaya taşımaya gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev da ülkesinin İran ile ilişkilerini daha da geliştirme konusundaki kararlılığını vurgulayarak, “Diplomatik heyetlerin karşılıklı ziyaretleri ve istişarelerin artırılması yoluyla, İran ile olan işbirliğimizi farklı alanlarda daha üst seviyelere taşımaya kararlıyız” dedi.

Telefon görüşmesinde Pezeşkiyan’ın doğum gününü de kutlayan Mirziyoyev, kendisine sağlık ve cumhurbaşkanlığı görevinde başarılar diledi. Özbek lider ayrıca, Pezeşkiyan’dan İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Mücteba Hamaney’e sıcak ve samimi selamlarını iletmesini rica etti.

