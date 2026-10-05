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5 Eki 2026 14:32

Iraklı milletvekili: ABD’nin Irak’ın içişlerine müdahaleleri durdurulmalı

Iraklı milletvekili: ABD’nin Irak’ın içişlerine müdahaleleri durdurulmalı

Irak Parlamentosu üyesi Casim Atvan, ABD’nin yeni hükümetteki kabine adaylarının belirlenme sürecini etkilemek ve Irak’ın iç karar alma mekanizmaları üzerinde baskı kurmak amacıyla yoğun siyasi girişimlerde bulunduğunu belirtti.

Irak merkezli Al-Maluma haber sitesinin aktardığına göre, Irak Parlamentosu üyesi Casim Atvan, ABD yönetiminin yeni hükümetin kabine adaylarının belirlenme sürecini etkilemek amacıyla yoğun siyasi baskı uyguladığını ve ulusal bağlılığı bulunmayan bazı isimleri hükümete dayatmaya çalıştığını söyledi.

Atvan, ABD’nin bu girişimlerinin Washington’un Irak’ın iç siyasi karar alma süreçleri üzerindeki etkisini sürdürme yönündeki politikalarından vazgeçmediğini gösterdiğini ifade etti.

Iraklı milletvekili, bu nedenle mevcut aşamada ABD’nin açık müdahalelerine karşı ortak ve kararlı bir tutum alınmasının zorunlu olduğunu belirtti.

Atvan ayrıca Irak’ın siyasi ve ekonomik alanlarda ABD’nin etkisinden tamamen ve nihai olarak kurtulması gerektiğini savundu.

News ID 1938979

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