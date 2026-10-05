Iraklı milletvekili: ABD’nin Irak’ın içişlerine müdahaleleri durdurulmalı

Irak merkezli Al-Maluma haber sitesinin aktardığına göre, Irak Parlamentosu üyesi Casim Atvan, ABD yönetiminin yeni hükümetin kabine adaylarının belirlenme sürecini etkilemek amacıyla yoğun siyasi baskı uyguladığını ve ulusal bağlılığı bulunmayan bazı isimleri hükümete dayatmaya çalıştığını söyledi.

Atvan, ABD’nin bu girişimlerinin Washington’un Irak’ın iç siyasi karar alma süreçleri üzerindeki etkisini sürdürme yönündeki politikalarından vazgeçmediğini gösterdiğini ifade etti.

Iraklı milletvekili, bu nedenle mevcut aşamada ABD’nin açık müdahalelerine karşı ortak ve kararlı bir tutum alınmasının zorunlu olduğunu belirtti.

Atvan ayrıca Irak’ın siyasi ve ekonomik alanlarda ABD’nin etkisinden tamamen ve nihai olarak kurtulması gerektiğini savundu.