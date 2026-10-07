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7 Eki 2026 11:00

Iraklı yetkililer ile İran arasında bölgesel gelişmeler Ggörüşüldü

Iraklı yetkililer ile İran arasında bölgesel gelişmeler Ggörüşüldü

Irak Meclisi üyesi ve Cihad ve İnşa Hareketi Genel Sekreteri Cevad Rahim es-Saadi, Ulusal Güçlü Devlet Koalisyonu üyeleriyle birlikte İran’ın Bağdat Büyükelçisi ile bölgesel gelişmeleri görüştü.

Irak Meclisi üyesi ve Cihad ve İnşa Hareketi Genel Sekreteri Cevad Rahim es-Saadi, Ulusal Güçlü Devlet Koalisyonu’ndan bazı üyelerle birlikte İran’ın Bağdat Büyükelçisi ile bir araya geldi.

Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ve önemli bölgesel meseleler ele alındı. Toplantıda, ABD’nin İran'a yönelik saldırgan eylemi, bu saldırıya ilişkin tutumlar ve ortaya çıkan sonuçlar ile bunların bölge üzerindeki etkileri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca tarafların ilgi alanına giren diğer konular da ele alındı.

News ID 1939025

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