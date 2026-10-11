Iraklı yetkiliden ABD uyarısı: Irak’ın petrol ve enerji sektörü dış etkilerden kurtarılmalı

El Malume’nin haberine göre, Irak Koordinasyon Çerçevesi İttifakı üyesi Muin el-Kazımi, ABD yönetiminin Irak ekonomisinin hayati sektörlerindeki etkisini genişletmeye yönelik girişimlerini sürdürdüğünü belirtti.

El-Kazımi, Washington’un Irak üzerinde ekonomik vesayet kurmayı ve özellikle petrol ile enerji sektörlerinde stratejik ve hassas karar alma süreçlerini kontrol etmeyi hedeflediğini ileri sürdü.

Mevcut aşamada petrol ve enerji sektörünün ABD nüfuzundan arındırılması gerektiğini savunan El-Kazımi, Amerikan şirketlerinin yatırım projelerindeki tekelci yaklaşımının önüne geçilmesi çağrısında bulundu. Aksi takdirde Irak’ın enerji güvenliğinin dış baskı ve şantajlara açık hâle gelebileceğini belirten El-Kazımi, Doğu ve Batı’daki diğer büyük şirketlerle de iş birliği yapılması gerektiğini ifade etti.

Bu uyarılar, Irak petrolünün büyük Amerikan şirketlerinden Chevron aracılığıyla Akdeniz’e ulaştırılmasına yönelik girişimlerin gündemde olduğu bir dönemde geldi. Haberde, İsrail’in işgali altındaki Filistin topraklarında bulunan Tamar ve Leviathan gibi doğal gaz sahalarının işletilmesinde de rol oynayan şirketlerin bölgesel enerji sektöründeki etkisine dikkat çekildi.

Haberde ayrıca, bu girişimlerin bölgenin enerji sektörünü Washington’un gözetiminde tek bir kontrol merkezine bağlama çabasının parçası olduğu öne sürüldü. Söz konusu yaklaşımın, petrolün siyasi ve ekonomik baskı aracı olarak kullanılmasını önlemeyi ve gelecekte İsrail’e karşı bir koz hâline gelmesinin önüne geçmeyi amaçladığı ifade edildi.