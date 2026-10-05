Suudi Arabistan'ın kritik boru hattında sevkiyat durdu

Fransız haber ajansı AFP’ye göre, Yemen’deki güçlerin gerçekleştirdiği saldırının ardından Suudi Arabistan’ın Doğu-Batı petrol boru hattındaki sevkiyat faaliyetleri askıya alındı.

AFP’ye konuşan enerji sektöründen bir kaynak, Doğu-Batı boru hattının dün hedef alındığını belirterek, başkent Riyad’ın doğusunda bulunan Hurays’taki pompalama istasyonunun da vurulduğunu kaydetti.

Hedef alınan noktada büyük hasar meydana geldiği ve pompalama işlemlerinin durdurulduğu bildirildi.

Daha önce de Yemenli güçler tarafından vurulan kritik boru hattı, 23 Eylül’de faaliyete başlamıştı.