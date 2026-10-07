Suudi Arabistan’a ait CH-4 İHA düşürüldü

El Meyadin’in haberine göre, Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan’a ait CH-4 tipi bir casus İHA’nın El-Cevf vilayeti hava sahasında düşürüldüğünü açıkladı.

Seri ayrıca Riyad’daki Kral Halid Havalimanı’nın çok sayıda İHA ile hedef alındığını belirtti.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü, Abha Uluslararası Havalimanı ve Hamis Muşayt üssüne yönelik de çok sayıda balistik füze ve İHA kullanılarak iki askeri operasyon gerçekleştirildiğini söyledi.

Seri, ayrıca Suudi güçlerine ait unsurların Cizan’daki ed-Duğarir kışlası, Asir’deki Akife kışlası ve Cizan’daki el-Mevsim kışlasında düzenlenen ayrı bir operasyonda hedef alındığını ifade etti.