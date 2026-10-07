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7 Eki 2026 08:26

Aden Havalimanı Ensarulla’ın füze hedefi oldu

Aden Havalimanı Ensarulla’ın füze hedefi oldu

El Meyadin’in haberine göre, Yemen’in Suudi Arabistan destekli güçlerin kontrolündeki Aden kentinde şiddetli patlamalar meydana geldi. Aden Güvenlik İdaresi, Ensarullah tarafından fırlatılan iki füzenin Aden Uluslararası Havalimanı’nı hedef aldığını açıkladı.

El Meyadin’in haberine göre, birkaç saat önce Suudi Arabistan’a bağlı güçlerin kontrolündeki Aden kentinde şiddetli patlamaların meydana geldiğine ilişkin haberler yayımlandı.

Suudi Arabistan destekli hükümete bağlı Aden Güvenlik İdaresi Basın Ofisi, Ensarullah tarafından fırlatılan iki füzenin Aden Uluslararası Havalimanı’nı hedef aldığını açıkladı.

El Meyadin muhabiri de Aden’in hedef alınmasının, Sana’nın Yemen’in güneyindeki gelişmeler hakkında ayrıntılı ve doğru bilgilere sahip olduğunu gösterdiğini bildirdi.

Muhabir ayrıca, Aden Havalimanı’nın ve burada konuşlanan Suudi güçlerinin balistik füzelerle hedef alındığına ilişkin haberlerin yayıldığını aktardı.

Aden’deki kaynaklar, söz konusu saldırıda havalimanında bulunan Suudi Arabistan’a ait askeri sevkiyat ve ekipmanların hedef alındığını belirtti. Ayrıca havalimanında bulunan 22. Suudi birliğinin de hedef alındığı bildirildi.

News ID 1939016

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