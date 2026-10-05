Yemen: Suudi Arabistan’a ait bir SİHA’yı düşürdük

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, bugün yaptığı açıklamada, Taiz vilayeti semalarında “düşmanca faaliyetlerde bulunan” Suudi Arabistan’a ait “Wing Loong 2” tipi bir silahlı insansız hava aracının (SİHA) hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü duyurdu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin başkent Sana’a’ya yönelik hava saldırıları devam ediyor.

Yemen Sağlık Bakanlığı, söz konusu hava saldırılarında bir kız çocuğunun da aralarında bulunduğu 9 sivilin hayatını kaybettiğini veya yaralandığını bildirdi. Ayrıca, Suudi savaş uçaklarının ülkenin kuzeyindeki Saade kentinde de çeşitli bölgeleri bombaladığı kaydedildi

