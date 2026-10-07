İranlı general: Kaçak petrol faaliyetlerine müdahale edeceğiz

İran Devrim Muhafızları Ordusu Başkomutanı’nın üst düzey danışmanı Tuğgeneral Muhammed Rıza Nakdi, Hürmüz Boğazı’ndaki duruma ilişkin yaptığı açıklamada, kaçak yollarla taşınan petrol miktarının çok düşük olduğunu belirterek, “Hürmüz Boğazı’nın bu tür faaliyetlere açık olduğu söylenemez. Bu konuya da müdahale edeceğiz” dedi.

Tuğgeneral Nakdi, Hürmüz Boğazı’nın kapalı olduğunu, ancak bazı kişilerin küçük teknelerle petrol kaçakçılığı yaptığını ve petrolü tanker gemilerine aktardığını ifade etti.

Tuğgeneral Nakdi ayrıca, ihlalde bulunan kişilerin Hürmüz Boğazı’ndaki bazı kayalık güzergâhları patlatma ve tahrip etme yoluyla oluşturduğunu belirterek, bu güzergâhlardan az sayıda olanının yakında kapatılacağını söyledi.

İran’ın silahlarının menziline ilişkin olarak Al-Alam haber ağına konuşan Tuğgeneral Nakdi, silahların menzilinin sınırlı olmasının teknik nedenlerden kaynaklanmadığını, bunun İran’ın politikası olduğunu belirtti. Tuğgeneral Nakdi, İran’ın silah menzilinin, yetkililerin ve İran İslam Devrimi Lideri’nin kararı doğrultusunda ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun şekilde belirlendiğini ifade etti.

Devrim Muhafızları Başkomutanı’nın danışmanı, “Yetkililer ve Devrim Lideri bize ne zaman izin verirse, silahlarımızın menzilini savaş alanının ihtiyaçlarına uygun şekilde artıracağız” dedi.

Tuğgeneral Nakdi son olarak, İran’ın silahlarının yerli üretim olduğunu belirterek, gerekli görülmesi ve savaş alanının ihtiyaçları