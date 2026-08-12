Düşmanın İran’a yönelik 14 hedefinin tamamı başarısız oldu

İran Devrim Muhafızları Ordusu Başkomutanı’nın üst düzey danışmanı Tuğgeneral Muhammed Rıza Nakdi, özel bir haber programında yaptığı açıklamada, “Amerika ile savaşta zaferimizin temel unsuru, sahip olduğumuz inanç gücüdür. Bu durum, Devrim Lideri’nin atama kararlarında da açıkça görüldü” dedi.

Tuğgeneral Nakdi, İran’ın şu anda savaştığı ordunun yıllık savunma bütçesinin, İran Silahlı Kuvvetleri’nin yıllık bütçesinin 100 katı olduğunu öne sürdü.

Devrim Muhafızları danışmanı, “Düşmanın İran’a yönelik 14 hedefinin tamamı başarısızlığa uğradı. Düşmanın 2 ana ve 12 ikincil hedefinin tümü başarısız oldu” ifadelerini kullandı.

Tuğgeneral Nakdi ayrıca İran’ın balistik füze üretim kapasitesine ilişkin olarak, “Balistik füzeleri ateşleme hızımızdan daha yüksek bir üretim kapasitesine sahibiz ve bunları İslam savaşçılarına ulaştırıyoruz. İHA alanında da üretim kapasitemiz, ateşleme hızından çok daha yüksek” dedi.

Tuğgeneral Nakdi, savaşın birkaç yıl sürmesi halinde dahi İran’ın balistik füzelerinin düşmana ulaşmaya devam edeceğini belirterek, “Savaş birkaç yıl sürse bile balistik füzelerimiz yine düşmanın üzerine düşecektir” ifadelerini kullandı.