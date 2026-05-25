İran Devrim Muhafızları Danışmanı: Düşman hedeflerine ulaşamadı

İran Devrim Muhafızları Komutanı’nın Danışmanı Tuğgeneral Muhammed Rıza Nakdi, katıldığı televizyon programında İran halkının son süreçteki rolüne değinerek, ülkenin düşmana karşı caydırıcılık oluşturmayı başardığını söyledi.

Tuğgeneral Nakdi, “Düşman artık bizim karşımızda istediği sonucu elde edemeyeceğini anladı. Caydırıcılığın diğer boyutu da, hata yapması halinde telafisi mümkün olmayan sonuçlarla karşılaşacağını görmesidir” ifadelerini kullandı.

İranlı yetkili, karşı tarafın askeri altyapısına yönelik yüzlerce saldırının düzenlendiğini ve bu süreçte ciddi kayıplar yaşandığını ifade etti.

İran silahlı kuvvetlerinin her türlü senaryoya hazır olduğunu belirten Tuğgeneral Nakdi, şunları söyledi:

“Silahlı kuvvetlerimiz ve halkımız her türlü gelişmeye karşı hazırlıklıdır.”

Düşmanın temel hedeflerinden birinin İran’daki siyasi sistemi devirmek olduğunu savunan Tuğgeneral Nakdi, bunun tam tersine sonuç verdiğini ve ülke içindeki birlik duygusunu güçlendirdiğini iddia etti.

Tuğgeneral Nakdi ayrıca, sistem karşıtı operasyonların “sistemin güçlenmesine dönüştüğünü” belirterek, saldırıların toplum içinde ters etki yarattığını savundu.

İran’ın parçalanmasının da hedeflerden biri olduğunu belirten Tuğgeneral Nakdi, sınır bölgelerine yönelik saldırılar ve ayrılıkçı yapıların organize edilmeye çalışıldığını ancak İran’ın bu girişimleri engellediğini söyledi.

İranlı yetkili ayrıca, İran’ın Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü zayıflatma girişimlerinin başarısız olduğunu ve İran güçlerinin bölgedeki geçiş yollarını koruduğunu ifade etti.

Tuğgeneral Nakdi, son aşamada karşı tarafın suikast girişimlerine yöneldiğini öne sürerek, bazı üst düzey İranlı isimlerin hedef alındığını ancak girişimlerin başarısız olduğunu savundu.

ABD’ye ilişkin değerlendirmelerinde de Tuğgeneral Nakdi, Washington’un İran üzerindeki etkisini artırma yönündeki hedeflerinde başarısız olduğunu ileri sürerek, halkın direncinin bu süreçte belirleyici olduğunu söyledi.