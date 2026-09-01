İranlı general: Olası yeni bir saldırının bedeli düşman için çok ağır olur

İran İslam Devrimi Muhafızları Ordusu Başkomutanı'nın üst düzey danışmanı Tuğgeneral Muhammed Rıza Nakdi, El Meyadin'e verdiği röportajda, ABD'nin kendi çıkarları doğrultusunda rasyonel bir karar almak istemesi halinde Tahran'la yeni bir savaşa kesinlikle girmeyeceğini söyledi.

Tuğgeneral Nakdi, İranlı yetkililerin çoğunun operasyonel açıdan oldukça faydalı olduğu gerekçesiyle saldırı doktrinine eğilim gösterdiğini ve bunu tercih ettiğini ifade etti.

İran'ın önceliği caydırıcılık

Savaşın ABD'nin yetersizliği ve ağır kayıplara uğraması nedeniyle durduğunu savunan Tuğgeneral Nakdi, “Bizim önceliğimiz ne savaş ne de müzakere; caydırıcılığa ulaşmaktır.” dedi.

İran'ın zaferden emin olduğunu ancak bu zaferin bu kadar kolay elde edileceğini beklemediklerini belirten Tuğgeneral Nakdi, “Etrafına beton bir duvar örüp başına muhafızlar koysalar bile ülkemiz güçlü şekilde direnecektir.” ifadelerini kullandı.

Tuğgeneral Nakdi, savaşta İran'ın öne çıkan özelliğinin yerli üretim silahları olduğunu belirterek, tüm tesislerin son derece güvenli bölgelerde yeniden inşa edildiğini ve modern teknolojiler kullanılarak faaliyet gösterdiğini söyledi.

İran'ın yüzlerce şehir ve sanayi tesisine sahip olduğunu kaydeden Tuğgeneral Nakdi, ülkenin üretimini farklı yöntemlerle, hem yer üstünde hem de yer altında gizleyebileceğini ifade etti.

Düşmanın hava savunma sistemleri çöktü

Tuğgeneral Nakdi, düşmanın hava savunma sistemlerinin İran'ın geniş çaplı İHA ve füze saldırıları nedeniyle çöktüğünü ve ABD'nin bu saldırılara karşı koymak için eski silahlarını dahi kullandığını belirtti.

ABD ordusunu “içi boş, göstermelik ve kâğıttan kaplan” olarak nitelendiren Tuğgeneral Nakdi, ABD'nin mevcut kapasitesinin gösterilenden daha zayıf olduğunu savundu.

ABD savaş gemileri ve savaş uçaklarının kendilerine atfedildiği kadar önemli olmadığını belirten Tuğgeneral Nakdi, “Dünya, savaş gemilerinin Hürmüz Boğazı'na 1000 kilometre mesafede durduğunu ve hareket edemediğini gördü.” dedi.

İran Devrim Muhafızları ile İran hükümeti arasındaki ilişkilerin en iyi döneminde ve son derece sağlam olduğunu belirten Tuğgeneral Nakdi, düşmanın İran'a yönelik herhangi bir saldırının ağır bir bedeli olacağını bilmesi gerektiğini söyledi.

Tuğgeneral Nakdi, düşmanın üç gün içinde İran'ın kontrolünü ele geçirebileceğini düşündüğünü belirterek, “Peki ne oldu? Şimdi altı ay geçti.” ifadelerini kullandı.

Trump kararlarını kişisel çıkarlarına göre veriyor

Tuğgeneral Nakdi, ABD Başkanı Donald Trump'ın kararlarını kişisel çıkarları ve şirketlerinin menfaatleri doğrultusunda aldığını ileri sürerek, savaşın şiddetini borsalarda kâr elde edilmesini veya kendisine yakın petrol tacirlerinin kazanç sağlamasını mümkün kılacak şekilde ayarladığını iddia etti.

Asimetrik savaşın yalnızca cephede yürütülen bir mücadele olmadığını belirten Tuğgeneral Nakdi, bunun “Wall Street'te, Manhattan'da ve her yerde, her zaman” yürütülen bir savaş olduğunu söyledi.

Tuğgeneral Nakdi, ABD'nin İsrail rejimine verdiği desteğe ilişkin ise bu desteğin kesilmesinin Tel Aviv'in yoluna devam edemeyeceği anlamına geleceğini söyledi.

İşgalci ordunun hava bombardımanlarına dayandığını belirten Tuğgeneral Nakdi, bu bombardıman olmadan kara birliklerinin etkisiz kalacağını savundu.

Tuğgeneral Nakdi ayrıca, İran ile direniş arasındaki bağlarda herhangi bir kopuş yaşanmadığını, aksine bu bağların daha da güçlendiğini ifade etti.