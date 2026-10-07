İran'dan ABD ve İsrail'e "sahte bayrak" operasyonu tepkisi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, X platformu üzerinden ABD ve Siyonist rejimin son 70 yıldaki "sahte bayrak" operasyonlarının geçmişine ilişkin kısa bir video klip paylaştı.

Sahte bayrak operasyonlarının, ABD ve Siyonist rejimin yasa dışı ve suç teşkil eden savaşlarının doğasını örtbas edemeyeceğini belirten Bekayi, "Dezenformasyon operasyonu köklü bir taktiktir: Önce bir senaryo kurgulanır, ardından suç başkasına atılır ve son olarak bunun sonuçlarından yararlanılır.

ABD ve dünya kamuoyunun İran'a yönelik yasa dışı savaştan bıktığı dönemde saldırganlar askeri saldırılarını meşrulaştıracak hiçbir gerekçe bulamıyorlar. Onlar ‘boğulan kişinin yılana sarılması misali’ kendilerini kurtarmak için her türlü yalana başvuruyorlar.” ifadelerini kullandı.

