Bakayi, Pakistan’ın yeni Tahran Büyükelçisi ile görüştü

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bakayi, çarşamba günü öğleden sonra Pakistan’ın İran’a yeni atanan Büyükelçisi İmran Ahmed Sıddıki ile bir araya geldi.

Bakayi, görüşmenin ardından kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün Pakistan Büyükelçisi ile verimli bir görüşme gerçekleştirdim. İran ve Pakistan ilişkileri, derin tarihi ortaklıklar ve kalıcı dostluk bağları temelinde şekillenmiştir.” ifadelerini kullandı.

Bakayi, İran’ın 1947 yılında Pakistan’ın bağımsızlığının ilan edilmesinin hemen ardından Pakistan’ı tanıyan ilk ülke olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki ilişkileri iki halkın yararına geliştirme konusunda kararlı olduklarını vurguladı.