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8 Eki 2026 10:34

Bakayi, Pakistan’ın yeni Tahran Büyükelçisi ile görüştü

Bakayi, Pakistan’ın yeni Tahran Büyükelçisi ile görüştü

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bakayi, Pakistan’ın yeni Tahran Büyükelçisi İmran Ahmed Sıddıki ile görüşmesinde iki ülke ilişkilerinin derin tarihi ortaklıklar ve kalıcı dostluk bağlarına dayandığını belirtti. 

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bakayi, çarşamba günü öğleden sonra Pakistan’ın İran’a yeni atanan Büyükelçisi İmran Ahmed Sıddıki ile bir araya geldi.

Bakayi, görüşmenin ardından kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün Pakistan Büyükelçisi ile verimli bir görüşme gerçekleştirdim. İran ve Pakistan ilişkileri, derin tarihi ortaklıklar ve kalıcı dostluk bağları temelinde şekillenmiştir.” ifadelerini kullandı.

Bakayi, İran’ın 1947 yılında Pakistan’ın bağımsızlığının ilan edilmesinin hemen ardından Pakistan’ı tanıyan ilk ülke olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki ilişkileri iki halkın yararına geliştirme konusunda kararlı olduklarını vurguladı.

News ID 1939043

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