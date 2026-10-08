İran'dan Rubio'nun “İran anlaşma fırsatlarını kaçırdı” iddiasına tepki 

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bakayi, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun “İran birkaç kez anlaşma fırsatını kaçırdı” yönündeki iddiasına yanıt vererek, “Tarihsel gerçekleri tersyüz etmek, ABD’nin anlaşmaları defalarca ihlal ettiği gerçeğini kamuoyunun zihninden silemez” dedi.

Bakayi, ABD’nin 2018’de nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesi, diplomatik süreçleri sekteye uğratması, müzakereler sırasında İran’a yönelik askeri saldırı gerçekleştirmesi ve ardından 18 Haziran tarihli mutabakatı ihlal etmesi gibi adımlarına dikkat çekti.

İranlı sözcü, ABD’yi bölgede mevcut güvensizliğin yanı sıra bunun ABD ve dünya ekonomisindeki sonuçlarından sorumlu tuttu.

Bakayi, “Suçu başkasına atmak ve çelişkili açıklamalar yapmak, ABD ve dünya kamuoyunun yasa dışı savaşın ve işlenen suçların sorumlularının hesap vermesine yönelik talebini gölgeleyemez” ifadelerini kullandı.

İran’ın ABD önerilerine yanıtı arabulucular üzerinden iletilecek

İran-ABD müzakerelerindeki son gelişmelere ilişkin soruyu yanıtlayan Bakayi, İran'ın savaşın tüm cephelerde sona erdirilmesi ve Fars Körfezi ile Hürmüz Boğazı’nda güvenliğin yeniden sağlanmasına ilişkin şartlarının açık ve kesin şekilde ortaya konulduğunu söyledi.

Bakayi, karşı tarafın önerilerine ilişkin gerekli yanıtların da arabulucular aracılığıyla iletileceğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İran ile ABD arasındaki mesaj alışverişinin arabulucular üzerinden gerçekleştirildiğini de vurguladı.

İran ve Umman’ın Hürmüz anlaşması yakında uluslararası merciye iletilecek

Hürmüz Boğazı’ndaki ticari deniz taşımacılığı da dahil olmak üzere bölgesel barış ve güvenlikle ilgili diplomatik süreçler hakkında konuşan Bakayi, Hürmüz Boğazı’nda deniz taşımacılığının güvenliğinin İran için diğer taraflardan daha önemli olduğunu söyledi.

Bakayi, ABD’nin eylemleri nedeniyle Hürmüz’de deniz taşımacılığının güvenliğinin sekteye uğradığını belirterek, İran’ın boğaza kıyısı bulunan diğer ülke Umman ile istişare halinde güvenliği yeniden sağlamak için hiçbir çabadan kaçınmadığını ifade etti.

Bakayi, İran ve Umman arasındaki istişarelerin iyi ilerlediğini belirterek, iki tarafın Hürmüz Boğazı’ndaki güvenli gidiş-dönüş güzergâhlarının coğrafi koordinatları konusunda anlaşmaya vardığını söyledi. Tarafların ayrıca bu konunun ilgili uluslararası merci düzeyinde nasıl duyurulacağı konusunda da mutabakata vardığını ve bunun yakında gerçekleştirileceğini belirtti.

İran bölgesel güveni güçlendirme çabalarını sürdürecek

İran ile Umman’ın Fars Körfezi'ne kıyısı olan diğer ülkelerle ortak bir toplantı düzenleme ihtimali hakkındaki soruya yanıt veren Bakayi, İran’ın bölge ülkeleri arasında güveni ve etkileşimi güçlendirme çabalarını sürdüreceğini söyledi.

Bakayi açıklamasının sonunda, “Vatan savunucuları, İran’ın varlığını ve ülkenin ulusal çıkarları ile güvenliğini savunmak için diplomasi ve saha olmak üzere her iki alanda da yan yana kararlı ve istikrarlı şekilde hareket ediyor” dedi.