  1. İran
8 Eki 2026 09:17

İran, savaşın sona erdirilmesi için şartlarını açıkladı

İran, savaşın sona erdirilmesi için şartlarını açıkladı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bakayi, İran’ın savaşın tüm cephelerde sona erdirilmesi ve Fars Körfezi ile Hürmüz Boğazı’nda güvenliğin yeniden sağlanmasına ilişkin şartlarının açık ve kesin şekilde ortaya konulduğunu söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bakayi, İran-ABD müzakerelerindeki son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, İran'ın dayatılmış savaşın tüm cephelerde sona erdirilmesi ve Fars Körfezi ile Hürmüz Boğazı’nda güvenliğin yeniden tesis edilmesine yönelik şart ve hassasiyetlerinin açık ve kesin şekilde ortaya konulduğunu söyledi.

Bakayi, karşı tarafın önerilerine ilişkin gerekli yanıtların da arabulucular aracılığıyla iletileceğini ifade etti.

İran ile Umman arasındaki istişare sürecinin iyi ilerlediğini belirten Bakayi, iki tarafın Hürmüz Boğazı’ndaki güvenli gidiş-dönüş güzergâhlarının coğrafi koordinatları konusunda anlaşmaya vardığını söyledi.

Bakayi ayrıca, söz konusu konunun ilgili uluslararası merci düzeyinde nasıl duyurulacağı konusunda da taraflar arasında mutabakat sağlandığını ve bunun yakın zamanda gerçekleştirileceğini belirtti.

News ID 1939041

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler