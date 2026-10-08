İran, savaşın sona erdirilmesi için şartlarını açıkladı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bakayi, İran-ABD müzakerelerindeki son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, İran'ın dayatılmış savaşın tüm cephelerde sona erdirilmesi ve Fars Körfezi ile Hürmüz Boğazı’nda güvenliğin yeniden tesis edilmesine yönelik şart ve hassasiyetlerinin açık ve kesin şekilde ortaya konulduğunu söyledi.

Bakayi, karşı tarafın önerilerine ilişkin gerekli yanıtların da arabulucular aracılığıyla iletileceğini ifade etti.

İran ile Umman arasındaki istişare sürecinin iyi ilerlediğini belirten Bakayi, iki tarafın Hürmüz Boğazı’ndaki güvenli gidiş-dönüş güzergâhlarının coğrafi koordinatları konusunda anlaşmaya vardığını söyledi.

Bakayi ayrıca, söz konusu konunun ilgili uluslararası merci düzeyinde nasıl duyurulacağı konusunda da taraflar arasında mutabakat sağlandığını ve bunun yakın zamanda gerçekleştirileceğini belirtti.