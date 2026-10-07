Galibaf: Düşmanın hedefi İran’ın iç güvenliğini bozmak

İran Emniyet Teşkilatı Komutanı Ahmed Rıza Radan ve komuta kadrosu üyeleri, bu sabah İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ile bir araya gelerek görüştü.

Galibaf, görüşmede ülke genelindeki Emniyet Teşkilatı komutanları ve tüm personeline, halka hizmet etmek ve düşmanın planlarıyla mücadele etmek için yürüttükleri çalışmalar ve gösterdikleri çabalardan dolayı teşekkür etti. Galibaf, Emniyet Teşkilatı personelinin altyapı ve geçim koşullarının iyileştirilmesi alanlarında ciddi adımlar atmak için çalıştıklarını söyledi.

ABD’nin İran İslam Cumhuriyeti’ne karşı 40 gün süren savaşta gerçekleştirdiği yoğun ve kapsamlı askeri saldırılara değinen Galibaf, ABD’nin bu savaş sırasında askeri eylemlerle İran’a zarar veremeyeceğini gördüğünü ve bunun caydırıcılık oluşturduğunu ifade etti.

Galibaf, bu nedenle İran’a yönelik ciddi ve temel baskının ekonomik konulara ve ülke içindeki güvenliği bozma çabalarına yoğunlaştırıldığını söyledi.

Düşmanın planlarının ülke içinde şiddet eylemlerine odaklandığını belirten Galibaf, bu planların önceliğin ekonomik dayanıklılığı artırmak ve iç güvenliği sağlamak olması gerektiğini gösterdiğini vurguladı.