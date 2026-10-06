İran’dan Hürmüz Boğazı mesajı: Kararı ABD’deki yakıt fiyatları belirler

İran İslami Şura Meclisi Başkan Yardımcısı Ali Nikzad, Hürmüz Boğazı konusuna ilişkin yaptığı açıklamada, boğazın açık veya kapalı olmasına boş sosyal medya paylaşımlarının değil, ABD’deki yakıt fiyatlarını gösteren ekranların karar vereceğini söyledi.

Nikzad, “İran halkı yıllar önce bağımsız yaşama kararını verdi ve bu kararının arkasında durdu. Sizin çıkarınıza olan, bu gerçeği kabul etmeniz ve İran halkının iradesi karşısında boyun eğmenizdir” dedi.

ABD Başkanı’nın tehditlerinin iç siyasete yönelik olduğunu ve ABD’deki seçimleri etkileme amacı taşıdığını savunan Nikzad, bu tehditlerin sahada herhangi bir karşılığının bulunmadığını öne sürdü. Nikzad, “İran İslam Cumhuriyeti, yeni bir maceracılığa karşı daha güçlü, daha yıkıcı ve daha sert bir karşılık vermeye hazırdır” ifadelerini kullandı.

Nikzad konuşmasının sonunda komşu ülkelere de çağrıda bulunarak, “Komşularımıza bir tavsiyemiz var. İslam düşmanlarının tehdit ve teşviklerinden bağımsız olarak, tarihi ve dini ilişkilerinizi aziz İslam İran’ıyla buna uygun şekilde düzenlemenizi istiyoruz” dedi.