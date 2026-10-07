Galibaf’tan ABD Hazine Bakanı’na ekonomi tepkisi

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD Hazine Bakanı’nın açıklamalarına tepki olarak ekonomik bir mizah görseli paylaşarak, “Ruhunu ele geçirmeye hazır mısın?” ifadelerini kullandı.

Görselde petrol ve motorin fiyatlarından tüketici güvenine ve konut satın alma gücüne kadar çeşitli ekonomik göstergelere ait grafikler bir araya getirilerek bir hayalet figürü oluşturuluyor. Paylaşımda, korkmak için Cadılar Bayramı’nı beklemeye gerek olmadığı; bazen ekonomi sayfasını açmanın yeterli olduğu mesajı veriliyor.

Görselde ayrıca, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’in yeni özel danışmanı ve faiz indirimi destekçisi David Zervos da yer alıyor. Zervos daha önce, Federal Rezerv faiz oranlarını düşürmediği sürece saçlarını kestirmeyeceğini söylemişti.