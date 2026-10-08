İran'dan ABD'ye: Sahadaki güç son sözü söyler

İran Savunma ve Silahlı Kuvvetlere Destek Bakan Vekili General Seyyid Mecid İbnü’r Rıza, sosyal medya hesabından ABD yönetiminin üst düzey yetkililerine hitaben yaptığı paylaşımda, “O hâlâ Pentagon’un anaokulunda savaş resmi çiziyor; dünyayı konuşmalar ve gösterilerle bölmenin mümkün olmadığının farkında değil. ‘Saha’ son sözü söyler. Bizimle aranızdaki mesafeyi füzelerimiz belirliyor. Dün Umman Denizi, bugün Hint Okyanusu ve yarın Domuzlar Körfezi. Bir hata yapılırsa yeni bir bölünme göreceksiniz” ifadelerini kullandı.