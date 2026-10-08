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8 Eki 2026 16:37

İran'dan ABD'ye: Sahadaki güç son sözü söyler

İran'dan ABD'ye: Sahadaki güç son sözü söyler

İran Savunma ve Silahlı Kuvvetlere Destek Bakan Vekili Seyyid Mecid İbnü’r Rıza, ABD yönetimine yönelik açıklamasında, “Sahadaki gelişmeler son sözü söyler” ifadelerini kullanarak İran’ın füze kapasitesine vurgu yaptı.

İran Savunma ve Silahlı Kuvvetlere Destek Bakan Vekili General Seyyid Mecid İbnü’r Rıza, sosyal medya hesabından ABD yönetiminin üst düzey yetkililerine hitaben yaptığı paylaşımda, “O hâlâ Pentagon’un anaokulunda savaş resmi çiziyor; dünyayı konuşmalar ve gösterilerle bölmenin mümkün olmadığının farkında değil. ‘Saha’ son sözü söyler. Bizimle aranızdaki mesafeyi füzelerimiz belirliyor. Dün Umman Denizi, bugün Hint Okyanusu ve yarın Domuzlar Körfezi. Bir hata yapılırsa yeni bir bölünme göreceksiniz” ifadelerini kullandı.

News ID 1939050

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