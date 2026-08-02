İran Savunma Bakan Vekili'nden tehdit mesajlarına yanıt

İran Savunma Bakanlığı ve Silahlı Kuvvetleri Destekleme Bakanlığı Vekili Tuğgeneral Seyyid Mecid İbnür Rıza, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Düşmanın son açıklamaları her ne kadar psikolojik harekât ve hesaplama savaşı çerçevesinde yapılmış olsa da, bizim açımızdan her tehdit gerçek ve ciddiye alınması gereken bir tehdittir. Ne hazırlıksız yakalanırız ne de pasif kalırız. Her tehdidi, hazırlık seviyemizi yükseltmek, caydırıcılığımızı güçlendirmek ve gücümüzü artırmak için bir temel olarak değerlendiriyoruz.”