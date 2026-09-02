İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hatemi ve üst düzey ordu komutanları, Savunma Bakan Vekili Tuğgeneral Seyyid Mecid İbn'ül Rıza ile bir araya gelerek son askeri gelişmeleri değerlendirdi.

Yapılan görüşmede, son dönemde yaşanan çatışmalardan elde edilen tecrübeler, kazanımlar ve bu süreçteki askeri gelişmeler detaylı bir şekilde ele alındı.

Toplantıda ayrıca, ülkenin savunma kapasitesini ve hazır bulunuşluk düzeyini artırmak için gerekli olan stratejik gereklilikler üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Tuğgeneral İbn'ül Rıza, ülkenin savunma stratejilerine ilişkin yaptığı açıklamada, gelecekte yaşanması muhtemel savaş senaryolarına hazırlandıklarını belirtti.

"Düşmanın teknolojik kapasitesine dair çok değerli istihbarata sahibiz"

Savunma Bakan Vekili, “Gelecekteki muhtemel çatışmalar için uygun sistemler tasarlıyor ve bunların mimarisini oluşturuyoruz. Ayrıca bu savaşta düşmanın teknolojik kapasitesine dair çok değerli istihbarata sahibiz”” ifadelerini kullandı.

Tümgeneral Hatemi’den net mesaj: "İran’ın yanıtı, düşmanın saldırısından çok daha sert olacaktır"

Tümgeneral Hatemi ise yakın dönemde yaşanan çatışmalarda İran’ın “kesin zafer” elde ettiğini vurgulayarak, “Düşman, ilan ettiği hedeflerin hiçbirine ulaşamadı. Bir savaşın sonuçlarını belirleyen temel ölçüt, hedeflere ulaşma derecesidir; İran Silahlı Kuvvetleri, düşmanın bu hedeflere ulaşmasını engellemiştir” ifadelerini kullandı.

İran’ın bu süreçten çok daha güçlü ve sağlam bir şekilde çıktığını belirten Tümgeneral Hatemi, şunları kaydetti:

“Dünya, savaşın ardından İran’ın gerçek gücünü anladı ve ülkemize karşı artık daha temkinli ve saygılı bir tutum sergiliyor. Bugün dünya halkları, İran’ın zorba güçlere karşı sergilediği kararlı direnişi ve yerli kapasitemize olan güvenimizi takdirle karşılıyor.”

İranlı komutan, ABD’nin saldırılarına tepki göstererek, “İran’ın yanıtı, düşmanın saldırısından çok daha sert olacaktır” diye konuştu.

