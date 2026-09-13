İran ile tehdit dilinden konuşulamaz

İran Savunma Bakan Vekili Tuğgeneral Seyyid Mecid İbn'ül Rıza, Bakanlığa bağlı sanayi kuruluşlarının yöneticileriyle gerçekleştirdiği toplantıda, ABD’nin İran’a yönelik tehditlerine yanıt verdi.

Tuğgeneral İbn'ül Rıza, bazı ABD’li yetkililerin tehditleri tekrarlayarak İran’ın iradesini değiştirebileceklerini veya ülkeyi korkutabileceklerini düşündüklerini belirterek, "Bu kişiler büyük bir yanılgı içerisindeler" dedi.

"ABD’nin tehditleri istihbarat felcinin göstergesi"

Düşmanın geçmişteki tehditlerini yineleme ısrarının bir güç göstergesi olmadığını anlatan Tuğgeneral İbn'ül Rıza, bunun aksine ABD’nin istihbarat ve analiz sistemindeki "felci" ve rasyonel düşünme kapasitesinin zayıfladığını kanıtladığını söyledi.

Tuğgeneral İbn'ül Rıza, "Eğer bir tarafın istihbarat ve analiz sistemi sahadaki gerçekleri doğru okuyabilseydi, defalarca yanlış olduğu kanıtlanmış tutum ve tehditlerde ısrar etmeye devam edemezdi" ifadesini kullandı.

İran'a karşı tehdit dilinin etkisiz olduğuna vurgu yapan Savunma Bakan Vekili, Tahran yönetimi ve karar verici mekanizmaların bu tür söylemlere hiçbir değer atfetmediğini kaydetti.

Tuğgeneral İbn'ül Rıza, bu açıklamaların askeri bir gerçeklikten ziyade siyasi bir mesaj veya bildiri niteliğinde olduğunu belirterek, bu tür "operasyonel değeri olmayan" tehditlerin ciddiye alınmadığını söyledi.

"Bölgedeki sorunların kaynağı ABD ve İsrail politikalarıdır"

Bölgesel gelişmelere de değinen Tuğgeneral İbn'ül Rıza, bugün bölgede yaşanan istikrarsızlık ve olayların, ABD ve İsrail’in hatalı politikalarının ve yanlış değerlendirmelerinin bir sonucu olduğunu kaydetti.

İran’ın hiçbir zaman komşu ülkeler ve bölge halkları için bir tehdit oluşturmadığını ve oluşturmayacağını yineleyen Tuğgeneral İbn'ül Rıza, Tahran’ın her zaman dost ve düşmanı ayırt etme konusunda bilgece bir yaklaşım sergilediğini ve bu mantıklı tavrını hem pratik hem de diplomatik düzeyde ortaya koyduğunu dile getirdi.

"Olası bir savaşta, geçmişten çok daha güçlü bir teknolojiyle karşılık veririz"

İran’ın savunma sanayindeki ilerlemesine dikkat çeken Tuğgeneral İbn'ül Rıza, "Büyük bir özgüvenle söylüyorum ki; bugün olası bir savaş durumunda, İran İslam Cumhuriyeti teknolojik açıdan geçmişteki savaşlardan çok daha büyük bir güç ve yetenekle hareket edecektir" diye konuştu.