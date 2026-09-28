Şehit Hasan Nasrallah’ın oğlu, babasının hayatından bilinmeyenleri anlattı

Şehit Seyyid Hasan Nasrallah’ın oğlu Seyyid Cevad Nasrallah, El-Ahed internet sitesine verdiği röportajda babasının kişilik özellikleri, yaşam tarzı, dini bakışı, liderlik yöntemi ve halk, şehit aileleri ve direniş güçleriyle ilişkisi hakkında konuştu; ayrıca hayatının son aylarını anlattı.

İlahi imtihan ve sabrın gerekliliği

Seyyid Cevad Nasrallah, ilahi imtihan kavramına değinerek insanların hayatları boyunca, arınma, kendilerini düzeltme ve sabır düzeylerinin ortaya çıkması amacıyla çeşitli sınavlarla karşılaşabileceğini söyledi.

“Ya Mukallibel kulub, sebbit kalbi ala dinik” duasına işaret eden Cevad Nasrallah, insanın kendisini ilahi sınavlardan muaf görmemesi gerektiğini vurguladı. Bazı sınavların insanın içindeki eksiklikleri gidermek, bazılarının ise zayıf yönlerini ortaya çıkarmak için olduğunu belirtti.

Seyyid Hasan Nasrallah zafere nasıl güveniyordu?

Seyyid Cevad Nasrallah, babasının direnişin geleceğine ilişkin bakışına değinerek, Seyyid Hasan Nasrallah’ın Allah’ın, kendi yolunda samimi ve kararlı olanlara zafer vereceğine inandığını söyledi.

Babasının hayatının son aylarındaki sözlerini hatırlatan Cevad Nasrallah, Seyyid Hasan Nasrallah’ın savaşın uzun sürmesi ihtimalini göz ardı etmediğini ve çatışmaların aylar, hatta yıllar boyunca devam edebileceğinden söz ettiğini aktardı. Ancak buna rağmen zafer ufkunu açık gördüğünü belirtti.

Cevad Nasrallah’a göre bu bakış yalnızca sıradan bir hesaplama veya öngörüden kaynaklanmıyordu; bunun Seyyid Hasan Nasrallah’ın “basiretine” dayandığını söyledi. İnsan kalbi kötülük ve eksikliklerden arındığında Allah’ın ona sıradan hesaplamaların ötesinde bir basiret verebileceğini ifade etti.

Yoksullara özel ilgi ve ihtiyaç sahiplerinin onurunu koruma

Seyyid Hasan Nasrallah’ın oğlu, röportajın başka bir bölümünde babasının yoksullara, ihtiyaç sahiplerine ve toplumun dezavantajlı kesimlerine gösterdiği ilgiden söz etti ve onun bu konuda İmam Ali’nin yaşam tarzından etkilendiğini belirtti.

Cevad Nasrallah’a göre Seyyid Hasan Nasrallah, yetimlerin desteklenmesi, ihtiyaç sahiplerine yardım edilmesi ve insanların tedavi masraflarının karşılanması konularını yakından takip ediyordu. Bazı durumlarda ise insanların açıkça yardım istemek zorunda kalmasından önce sorunlarının çözülmesi yönünde talimat veriyordu.

Cevad Nasrallah, babası için meselenin yalnızca maddi yardım olmadığını, insanların onurunun korunmasının büyük önem taşıdığını söyledi. İhtiyaç sahibi bir kişinin sorununu başkalarının önünde anlatırken kendisini aşağılanmış hissetmesini istemediğini belirtti.

Bu özelliği babasının kişiliğinin en belirgin yönlerinden biri olarak nitelendiren Cevad Nasrallah, bunu merhamet ve şefkat kavramlarıyla ifade etti.

Büyük sorumluluklar ve insan kapasitesinin gelişmesi

Seyyid Cevad Nasrallah, babasının yıllar boyunca üstlendiği geniş sorumluluklara değinerek, insanın sorumlulukları arttıkça ruhsal, düşünsel ve manevi kapasitesinin de artması gerektiğini söyledi.

Aile üzerinden örnek veren Cevad Nasrallah, bir çocuğun sorumluluğunu taşıyan kişinin kapasitesiyle birkaç çocuğun, torunların veya büyük bir topluluğun sorumluluğunu taşıyan kişinin kapasitesinin aynı olmadığını belirtti. Seyyid Hasan Nasrallah’ın sorumluluklarının da zamanla genişlediğini ve bunun kişiliğinin çeşitli yönlerinin gelişmesine katkı sağladığını ifade etti.

İlahi vaat: 2006 savaşında güvenin temeli

Seyyid Cevad Nasrallah, 2006 savaşını hatırlatarak o dönemde kendisinin, savaşın ne zaman biteceği ve sonucunun ne olacağı belli değilken Seyyid Hasan Nasrallah’ın nasıl zaferden söz ettiğini merak ettiğini söyledi.

Babasının cevabının ilahi vaatlerle ilgili olduğunu belirten Cevad Nasrallah, Allah’ın sözünden dönmeyeceğini, müminlere yardım edeceğini ve iman edenleri savunacağını vurgulayan ayetlere işaret etti.

Cevad Nasrallah, bu bakış açısının kendisinin de ilahi vaade güvenmesini sağladığını ve babasının güveninin yalnızca maddi ve askeri hesaplamalara dayanmadığını anlamasına yardımcı olduğunu söyledi.

Gençler ve Hizbullah’ın izcileri: Gelecek nesil

Cevad Nasrallah, Seyyid Hasan Nasrallah’ın izciler ve Mehdevî okullarıyla yakın ilişkisine de değinerek babasının çocuk ve gençleri toplumun geleceğinin önemli bir parçası olarak gördüğünü söyledi.

Seyyid Hasan Nasrallah’ın gençlerin hem eğitim hem de düşünsel ve dini açıdan yetiştirilmesi gerektiğine inandığını belirten Cevad Nasrallah, bu nedenle çocuk ve gençlere yönelik faaliyetlere özel önem verdiğini ifade etti.

Cevad Nasrallah, bir dönem Seyyid Hasan Nasrallah’ın kullanımına verilen bir evin bulunduğunu, ancak babasının bu evin izcilere tahsis edilmesi yönünde talimat verdiğini anlattı.

Sade yaşam ve kişisel servete ilgisizlik

Seyyid Cevad Nasrallah, babasının yaşam tarzına ilişkin olarak da Seyyid Hasan Nasrallah’ın maddi konulara ve kişisel varlıklara ilgi duymadığını, maddi imkânları daha çok sorumluluklarını yerine getirmek için bir araç olarak gördüğünü söyledi.

Babasının ev ve araba gibi kişisel yaşamın göstergelerine özel bir ilgi duymadığını belirten Cevad Nasrallah, imkânların sosyal, eğitimsel ve direniş faaliyetleri doğrultusunda kullanılmasına çalıştığını ifade etti.

Cevad Nasrallah’a göre Seyyid Hasan Nasrallah maddi şeylere aşırı bağlanmaktan kaçınmayı vurguluyor ve asıl dikkatini üstlendiği sorumluluklara veriyordu.

Cihat, Seyyid Hasan Nasrallah’ın bütün hayatıydı

Seyyid Hasan Nasrallah’ın oğlu, röportajın bir başka bölümünde babasının “bütün hayatının” cihat ve direnişle bağlantılı olduğunu söyledi.

Cevad Nasrallah, babasının bazı bölgelere doğrudan gitme imkânı olmadığı dönemlerde bile sahayla bağlantısını koruduğunu ve gelişmelerin ayrıntılarını takip ettiğini belirtti.

Seyyid Hasan Nasrallah’ın siyasi, güvenlik, sosyal ve hatta tıbbi alanlarda geniş bilgiye sahip olduğunu ifade eden Cevad Nasrallah, onun meseleleri toplumdan ve sahadan başlayarak takip ettiğini söyledi. Ayrıca babasının kendisini halktan ayrı görmediğini ve toplumun farklı kesimleriyle ilişkisini koruduğunu vurguladı.

Hayatının sonuna kadar eğitim ve araştırma

Cevad Nasrallah, babasının kitap ve okumaya büyük ilgi duyduğunu belirterek Seyyid Hasan Nasrallah’ın farklı konularda çok sayıda kitap okuduğunu ve okuduklarını hatırlama konusunda güçlü bir hafızaya sahip olduğunu söyledi.

Seyyid Hasan Nasrallah’ın hayatının sonuna kadar eğitimine devam ettiğini belirten Cevad Nasrallah, onun dini eğitimlerinin yanı sıra çeşitli bilimsel ve üniversite düzeyindeki konuları da takip ettiğini ifade etti.

Cevad Nasrallah’a göre bazı din âlimleri onu içtihat seviyesinde görüyordu. Ancak kendisinin, bilgi, ahlak ve pratik davranışların yanında unvanların daha az önemli olduğunu vurguladığını söyledi.

“Kâfirlere karşı kararlı, kendi aralarında merhametlidirler”

Cevad Nasrallah, babasının kişiliğini anlatırken kararlılık ile merhametin aynı anda bulunduğuna dikkat çekti. Seyyid Hasan Nasrallah’ın sahada kararlı bir komutan olduğunu, ancak yoksullara, şehit ailelerine, direniş güçlerine, gençlere ve çocuklara karşı büyük bir şefkat ve ilgi gösterdiğini söyledi.

Babasını anlamak için yalnızca askeri veya siyasi yönüne odaklanılmaması gerektiğini belirten Cevad Nasrallah, onun düşünsel, yönetsel, insani ve sosyal yönlerinin de dikkate alınması gerektiğini ifade etti.

Cevad Nasrallah ayrıca babasının şehit ailelerine özel önem verdiğini ve bu ailelerin Seyyid Hasan Nasrallah nezdinde özel bir konuma sahip olduğunu söyledi.

Bu ailelerin onunla mektuplaştığını ve çocukların eğitimi ve yetiştirilmesi gibi çeşitli konularda kendisine danıştığını belirten Cevad Nasrallah, Seyyid Hasan Nasrallah’ın şehit çocuklarının mektuplarını okuduğunu ve bazı durumlarda onlara hediyeler gönderdiğini anlattı. Şehit ailelerini direniş toplumunun önemli temellerinden biri olarak gördüğünü ve onların fedakârlıklarının bu yola güç ve kararlılık kazandırdığını söyledi.

Şehit Devrim Lideri ile derin ilişki

Röportajın bir diğer konusu Seyyid Hasan Nasrallah’ın Ayetullah Hamaney ile ilişkisiydi.

Seyyid Cevad Nasrallah bu ilişkiyi derin olarak nitelendirerek babasının Devrim Lideri ile ilişkisinin yalnızca siyasi veya örgütsel bir ilişki çerçevesinde olmadığını, yıllar süren tanışıklık, deneyim ve derin inanç temelinde şekillendiğini söyledi.

Cevad Nasrallah, Seyyid Hasan Nasrallah ile şehit Devrim Lideri arasında derin bir sevgi ve bağ bulunduğunu ve babasının Devrim Lideri’nin konumuna büyük hassasiyet gösterdiğini belirtti.

Cevad Nasrallah’a göre Seyyid Hasan Nasrallah, bu ilişkinin ulusal veya mezhepsel meselelerle sınırlandırılmasına yönelik girişimlere karşı çıkıyor ve Devrim Lideri’nin konumu ile kişiliğinin doğru şekilde ifade edilmesi gerektiğine inanıyordu.

Şehidin hayatının son günleri

Seyyid Cevad Nasrallah, röportajın son bölümünde babasının hayatının son aylarını anlattı ve o dönemde bazı işaretler hissettiğini, ancak bunları o sırada ciddiye almak istemediğini söyledi.

27 Eylül tarihiyle ilgili içsel bir his yaşadığından da söz eden Cevad Nasrallah, bunun bir rüya veya düşe dayanmadığını özellikle vurguladı.

Cevad Nasrallah, babasının şehadetinden sonra içsel bir huzur hissettiğini ve bu huzuru ilahi bir lütuf olarak gördüğünü söyledi. Bu olayın ardından birçok dünyevi meseleye bakışının değiştiğini ve yoluna devam etme konusundaki inanç ve kararlılığının arttığını belirtti.

Babasına yaptığı son telefon görüşmesinden de söz eden Cevad Nasrallah, bu görüşmenin diğerleri gibi sıradan geçtiğini ve özel bir vedanın yaşanmadığını anlattı.

Bununla birlikte, Seyyid Hasan Nasrallah’ın hayatının son yılında ailesinin ve kız kardeşlerinin durumu hakkında bazı tavsiye ve talimatlarda bulunduğunu, daha önce benzerine rastlanmayan bu davranışların babasının şehadetinden sonra kendisi için farklı bir anlam kazandığını söyledi. Bunları bir tür hazırlık olarak değerlendirdiğini belirtti.

Cevad Nasrallah, ailenin de Seyyid Hasan Nasrallah’ın şehadet haberini birçok kişi gibi televizyondan öğrendiğini ifade etti.

Seyyid Hasan Nasrallah’ın yolu devam ediyor

Seyyid Cevad Nasrallah, “Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bilakis onlar Rableri katında diridirler ve rızıklandırılmaktadırlar.” ayetine işaret ederek şehitlerin hayatına ilişkin inancın kendisi için büyük önem taşıdığını ve şehitlerle bağı onların fiziksel varlığıyla sınırlı görmediğini söyledi.

Cevad Nasrallah son olarak, Seyyid Hasan Nasrallah’ın izlediği yolun devam ettirilmesi gerektiğini vurgulayarak şehadetin iradenin kırılmasına veya bu yoldan vazgeçilmesine neden olmaması gerektiğini belirtti.

Seyyid Cevad Nasrallah, babasının hatırasının düşünsel, insani, yönetsel ve cihat yönleriyle korunması gerektiğini ve onun ardından kalanların bu yolu sürdürmesi gerektiğini vurguladı.