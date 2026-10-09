Muhin Rızai’den Rubio’nun küstah açıklamalarına tepki: Tarihin tekerrürüne hazır olun

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, sosyal medya hesabı X üzerinden ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun Persler hakkındaki küstah açıklamalarına sert tepki gösterdi.

Rızai, “İran karşısında yaşadıkları yenilgi ve aşağılanmanın ardından Atina’ya giderek bir medeniyet savaşı anlatısı oluşturmaya çalışanların, tarihin bir başka önemli sayfasını da okumaları daha iyi olur: Roma İmparatoru’nun, Sasani İmparatoru Şapur’un önünde diz çöktüğü sayfayı. Tarihi gündeme getiren kişi, tarihin tekerrürüne de hazır olmalıdır!” ifadelerini kullandı.