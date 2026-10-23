İran Ordusu Sözcüsü’nden Rubio’ya tepki

İran Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Ekremi Niya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Marco Rubio’nun İran’a yönelik açıklamalarına yanıt verdi.

Rubio’nun İran hakkında, “Ticari gemileri hedef alacağımızı açıkça ilan eden bir ülkeyle karşı karşıyayız. İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana böyle bir davranış görmediniz” şeklindeki sözlerine değinen Tuğgeneral Ekremi Niya, ABD’nin eylemlerini eleştirdi.

İranlı yetkili, müzakereler devam ederken ABD’nin tek bir anda yasaklı bombalarla 168 çocuğu ve bazı sporcuları öldürdüğünü, ayrıca başka bir ülkede 104 denizcinin ve aynı ülkedeki bir düğünün hedef alındığını ifade etti.

Tuğgeneral Ekremi Niya, açıklamasını şu soruyla tamamladı: “Siz, antik çağlardan bu yana böyle suçlular gördünüz mü?”