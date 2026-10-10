Tacikistan’dan İran ile ilişkileri geliştirme vurgusu

Haver Haber Ajansı’nın aktardığına göre, Tacikistan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman’ın, Türkmenistan’ın Avaza bölgesinde düzenlenen Bağımsız Devletler Topluluğu üyesi ülkelerin liderler zirvesi kapsamında İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüştüğü bildirildi.

Açıklamada, Rahman’ın dost ve kardeş ülke İran’ın Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ı zirveye onur konuğu olarak katılmasından dolayı memnuniyetle karşıladığı belirtildi.

Görüşmede iki ülke arasındaki ikili ilişkiler, çok taraflı iş birliği ve bu ilişkilerin gelecekte daha da güçlendirilmesi ve genişletilmesine yönelik yolların ele alındığı kaydedildi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, 8 Ekim 2026 Perşembe günü, BDT Devlet Başkanları Konseyi toplantısına özel konuk olarak katılmak ve konuşma yapmak, ayrıca Hazar Denizi’ne kıyısı bulunan ülkelerin liderlerinin çevre zirvesine iştirak etmek üzere Türkmenistan’ın Türkmenbaşı kentine gitti.

Pezeşkiyan, Türkmenistan’da bulunduğu iki gün boyunca zirveye katılan bazı ülke liderleriyle de görüşmeler gerçekleştirdi.