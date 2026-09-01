Pezeşkiyan, ŞİÖ Zirvesi’ni değerlendirdi: Verimli geçti

Pezeşkiyan, zirve sırasında çok verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirterek, "ŞİÖ ve Şanghay Plus zirvelerinde, bölgede yaşanan gelişmeler ve sorunlar hakkındaki İran İslam Cumhuriyeti'nin görüşlerini ve ŞİÖ ile üye ülkelerin sorumluluklarını ayrıntılı bir şekilde dile getirdik” dedi.

Zirvenin sonuç bildirisinde tüm üye ülkelerin istisnasız bir şekilde İran'a yönelik saldırıyı kabul edilemez bulduğuna dikkat çeken Pezeşkiyan, "Bildiride saldırgan kınanırken, ülkelerin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesinin zorunlu olduğu vurgulandı" fiadesini kullandı.

ŞİÖ üyesi ülkelerin, şehit edilen liderleri için İran halkına taziye dileklerini ilettiğini ve halkla dayanışma içinde olduklarını belirten Pezeşkiyan, üye ülkelerin bölgede barış ve huzurun tesisi için çaba gösterilmesi noktasında hemfikir olduğunu dile getirdi.

İkili temaslarına değinen Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, şunları kaydetti:

"Ziyaret kapsamında Hindistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Tacikistan ve Pakistan liderleri ile ikili görüşmeler gerçekleştirdik. Rusya Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin ile de çok verimli bir toplantı yaptık. Ayrıca zirve marjında çeşitli ülkelerin liderleri ve üst düzey yetkilileriyle de bir araya geldik"

Görüşmelerin son derece yapıcı geçtiğini belirten Pezeşkiyan, "Temaslarda ABD'nin İran'a yönelik saldırısı, katılımcı ülkelerin bu eylemi kınaması ve ülkemizdeki şehitler için taziye mesajları üzerinde duruldu" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ekonomik, sosyal ve siyasi ilişkilerin geliştirilmesinin de görüşmelerin önemli bir parçası olduğunu belirterek, yapılan görüşmelerin oldukça etkili olduğunu ifade etti. Tüm tarafların mevcut sorunların giderilmesi için İran'a destek sözü verdiğini kaydeden Pezeşkiyan, "İran İslam Cumhuriyeti olarak biz de bu ülkelere destek vereceğiz. Böylece işbirliğiyle bölgede barış ve güvenliği tesis edebileceğiz" dedi.

Pezeşkiyan, ŞİÖ Zirvesi’nin son derece verimli geçtiğini de sözlerine ekledi.

