Pezeşkiyan Tacikistan Bağımsızlık yıldönümünü kutladı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman’a gönderdiği tebrik mesajında, bu ülkenin bağımsızlık yıldönümünü kutladı.

İki ülke arasındaki köklü tarihi, kültürel ve dil bağları ile ortak medeniyet mirasına vurgu yapan Pezeşkiyan, bu ortak değerlerin iki ülke arasındaki kardeşçe ilişkilerin daha da derinleştirilmesi ve genişletilmesi için önemli bir temel oluşturduğunu belirtti.

İran'ın Tacikistan ile kapsamlı iş birliğinin geliştirilmesini dış politikasının öncelikleri arasında gördüğünü ifade eden Pezeşkiyan, karşılıklı çıkarlar doğrultusunda ilişkilerin güçlendirilmesi, bölgenin istikrar ve güvenliğinin sağlanması ile ortak kültür ve edebiyatın geliştirilmesi konusunda İran’ın kararlılığını vurguladı.