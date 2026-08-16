İran ve Tacikistan, enerji ve ulaştırma alanlarında işbirliğini geliştirecek

Tacikistan Enerji ve Su Kaynakları Bakanı Delir Cuma ile Ulaştırma Bakanı Azim İbrahim, mevkidaşlarıyla görüşme ve istişarelerde bulunmak üzere gerçekleştirdikleri Tahran ziyareti kapsamında Cumartesi öğleden sonra İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ile bir araya geldi.

Erakçi, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri saldırıları sırasında Tacikistan hükümeti ve halkının verdiği değerli destek dolayısıyla teşekkürlerini iletti.

İran Dışişleri Bakanı ayrıca Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman'ın İran'ın şehit lideri için düzenlenen veda törenine katılmasından ve İran yönetimi, hükümeti ve halkına yönelik samimi taziyelerini iletmesinden dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Erakçi, İran ve Tacikistan'ın kadim Pers medeniyetinin mirasçıları olarak her zaman iyi ve zor günlerde birbirlerinin yanında olduklarını belirtti.

Bakan Erakçi, İran ve Tacikistan cumhurbaşkanlarının karşılıklı ziyaretlerine ve bu ziyaretlerde varılan anlaşmalara değinerek, iki ülke arasındaki ilişkilerin özellikle ekonomik ve ticari alanlarda geliştirilmesi ve ilerletilmesi için mevcut geniş kapasitenin kullanılmasının önemini vurguladı.

Tacikistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruh Şerifzade'nin de katıldığı görüşmede, Tacikistan'ın Enerji ve Su Kaynakları ile Ulaştırma Bakanları, iki dost ülke arasındaki üst düzey ilişkilerden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Tacik bakanlar, ülkelerinin üst düzey makamlarının başta enerji ve ulaştırma olmak üzere çeşitli alanlarda ilişkileri daha da geliştirme ve genişletme konusunda kararlı olduğunu vurguladı.

Tacikistanlı bakanlar ayrıca İranlı mevkidaşlarıyla gerçekleştirdikleri görüşmelerden duydukları memnuniyeti ifade ederek, ortak çalışma gruplarının oluşturulması ve üzerinde mutabık kalınan mekanizmaların hayata geçirilmesiyle, özellikle enerji ve ulaştırma alanlarında varılan mutabakatların uygulanmasını umduklarını belirtti.