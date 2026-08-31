Pezeşkiyan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi için Bişkek’e gitti

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üyesi ülkelerin liderler zirvesi ile Şanghay Plus toplantısına katılmak ve konuşma yapmak üzere Tahran’dan Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’e gitti.

Pezeşkiyan, iki günlük ziyareti kapsamında zirvelere katılmasının yanı sıra, toplantıda yer alan bazı liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın Hindistan ve Pakistan başbakanları ile Kırgızistan, Rusya ve Tacikistan cumhurbaşkanlarıyla bir araya gelmesi bekleniyor.

Pezeşkiyan ayrıca Kırgızistan Cumhurbaşkanı'nın daveti üzerine, ziyaret kapsamında 6. Dünya Göçebe Oyunları'nın resmi açılış törenine katılacak.