İran medyasına konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, dün gece ülkenin güneyindeki Keşm bölgesinde İran ile ABD arasında yaşanan çatışmalara değinerek, "Hâlâ savaş durumundayız. Bize göre ülkeye yönelik saldırılar henüz sona ermemiştir" dedi.

“İran, meşru müdafaa hakkını sonuna kadar kullanacaktır"

Askeri saldırılar tamamen ve kalıcı olarak durana kadar İran'ın meşru müdafaa hakkını kullanacağını vurgulayan Garibabadi, şunları kaydetti:

"İran'ın, saldırgan bir savaşa karşı ülkesini savunmak amacıyla atacağı adımlar, bir savaşı başlatmak veya saldırganlık yapmak olarak nitelendirilemez. Şu anda savaş koşulları altındayız ve askeri bir saldırıya maruz kalmış durumdayız; dolayısıyla bu çerçevede atılacak her adım, meşru müdafaa kapsamında olacaktır."

“Diplomasiye açığız, ancak her türlü senaryoya da hazırız"

Garibabadi, İran'ın bu şartlar altında dahi diplomatik çözüm yollarına ve müzakerelere bağlı kaldığını belirterek, "Bu yaklaşım, ABD'ye duyulan güvensizliğe rağmen sürdürülmektedir ve İran her türlü senaryoya hazırlıklıdır" dedi.

Bakan Yardımcısı, "Eğer Amerikalılar iddia ettikleri gibi diplomatik müzakereler konusunda ciddi ve hazır iseler, İran da aynı derecede kararlı olacaktır. Ancak farklı senaryoların izlenmesi durumunda, İran çok daha kararlı ve sert bir şekilde kendini savunacaktır” ifadelerini kullandı.

İran ve ABD arasındaki dolaylı müzakereler

Garibabadi, İran ile ABD arasındaki son müzakere süreçlerine ilişkin yaptığı açıklamada, Katar gibi arabulucular vasıtasıyla mesaj alışverişinin devam ettiğini bildirdi. Garibabadi, "İran'ın diplomatik çözüm için temel dayanağı, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında sunduğumuz öneri planıdır" dedi.

"Şartlar karşılanırsa uzlaşma mümkündür"

Mevcut müzakerelerin aynı metin üzerinden yürütüldüğünü belirten Garibabadi, "Sürece dair görüşler alıyoruz; İran'ın talepleri ise oldukça nettir. Elbette bunlar karşılandığı takdirde diplomatik bir mutabakata varılması mümkündür" ifadelerini kullandı.

"Savaşı biz başlatmadık, ülkemize dayatıldı”

İran'ın bir savaş başlatmadığının altını çizen İranlı yetkili, "Biz savaş yanlısı değildik ve savaşı biz başlatmadık; savaş bize dayatıldı" açıklamasını yaptı.

Garibabadi, karşı tarafın çözüm arayışında olduğunu iddia etmesine rağmen somut adım atması gerektiğini vurgulayarak, "Eğer karşı taraf diplomatik bir çözüm aradığını iddia ediyorsa, İran'ın belirlediği zaman çizelgesine ve şartlara bağlı kalmalıdır. Bu şartlar, daha önce İslamabad Mutabakatı'nda da yer alan ve şu an tartışmaların temelini oluşturan kritik maddelerdir” diye konuştu.

