İran Dışişleri Bakanı’nın Hukuk ve Uluslararası İşlerden Sorumlu Yardımcısı Kazım Garibabadi, CNN ve New York Times’ın İran’a ilişkin haberlerine tepki gösterdi.

Garibabadi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CNN’in İran’ın Washington’da kimyasal silah kullanmayı planladığı yönündeki iddiasının “utanç verici bir yalan ve tarihin çarpıtılması” olduğunu belirtti.

İran’ın kimyasal silahların en büyük mağdurlarından biri olduğunu vurgulayan Garibabadi, şu ifadeleri kullandı:

“İran, kimyasal silahların en büyük mağdurlarındandır. Bu insanlık dışı silahların hedefi olan kurbanlar, bugün bu iddiaları ortaya atanların, özellikle de ABD’nin desteğiyle saldırıya uğradı. Gerçekler, propaganda savaşına kurban edilmemelidir.”

Garibabadi, başka bir paylaşımında ise New York Times’ın İran’daki barajların füze tesislerine yakın olduğu iddiasını gerekçe göstererek bu yapılara yönelik saldırı planlarını gündeme taşımasına tepki gösterdi.

Gazetenin söz konusu saldırıları normalleştirmeye çalıştığını belirten Garibabadi, bunun doğuracağı insani ve hukuki sonuçlardan New York Times’ın da sorumlu olduğunu ifade etti.

Garibabadi, “Sivil nitelikteki hayati altyapıların hedef alınması savaş suçudur. Bu tür saldırıların normalleştirilmesi ve gerçekleştirilmesi cezasız kalmayacaktır” dedi.