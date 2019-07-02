Fotoğraf Azar MAHDAVAN 2 Temmuz 2019 - 14:22 Download photos 176. OPEC Olağan Toplantısı'ndan fotoğraflar Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen 176. OPEC Olağan Toplantısı'ndan fotoğraflar. Ekler OPEC yeni OPEC başkanı Zengene bijen Zengene İlgili haberler Petrolde son durum 6. OPEC üyeleri ve OPEC üyesi olmayan ülke bakanları toplantısı başladı İran ve Suudi Arabistan OPEC zirvesinde görüştü İran petrol üretimi kesintisinden muaf tutuldu Brent petrolde son durum İran Petrol Bakanı'ndan OPEC değerlendirmesi
yorumunuz