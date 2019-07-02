Azar MAHDAVAN
2 Temmuz 2019 - 14:22

176. OPEC Olağan Toplantısı'ndan fotoğraflar

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen 176. OPEC Olağan Toplantısı'ndan fotoğraflar.

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